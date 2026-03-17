ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026
ഹോര്‍മുസ് കടക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ എണ്ണ ടാങ്കറുകള്‍ക്ക് അനുവാദമില്ല; ഇറാനുമായി ചര്‍ച്ച തുടരുകയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

Strait of Hormuz, Israel- Iran war, Middle east, Oil price
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026 (12:18 IST)
ഹോര്‍മുസ് കടക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ എണ്ണ ടാങ്കറുകള്‍ക്ക് അനുവാദമില്ലെന്നും ഇറാനുമായി ചര്‍ച്ച തുടരുകയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍. ഒരു എല്‍പിജി ടാങ്കറും ഒരു ക്രൂഡ് ഓയില്‍ ടാങ്കറും ഇന്ന് ഗുജറാത്തില്‍ എത്തും. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ക്രൂഡോയില്‍ വില 93% കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. എല്‍പിജി ക്ഷാമം കൂടിയതോടെ രാജ്യത്ത് ഹോട്ടല്‍ മേഖല സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് സുരക്ഷിതമായി കടന്ന് ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് (എല്‍പിജി) ടാങ്കര്‍ ശിവാലിക് തിങ്കളാഴ്ച ഗുജറാത്തിലെ മുന്ദ്ര തുറമുഖത്ത് എത്തി. ഇന്ത്യന്‍ പതാക വഹിച്ച രണ്ട് എല്‍പിജി കാരിയറുകളായ ശിവാലിക്, നന്ദ ദേവി എന്നിവയ്ക്ക് ഇറാനിയന്‍ അധികൃതര്‍ തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാതയിലൂടെ ഗതാഗതം അനുവദിച്ചു.

നന്ദ ദേവി മാര്‍ച്ച് 17 ന് കാണ്ട്ല തുറമുഖത്ത് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയത്തിലെ പ്രത്യേക സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാര്‍ സിന്‍ഹ കപ്പലുകളുടെ നീക്കവും മേഖലയിലെ ഇന്ത്യന്‍ നാവികരുടെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പേര്‍ഷ്യന്‍ ഗള്‍ഫില്‍ 24 ഇന്ത്യന്‍ പതാക വഹിച്ച കപ്പലുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.


