ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026
ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒരുത്തന്റെയും സേവനം വേണ്ട, സഖ്യകക്ഷികള്‍ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്

2 ദിവസം മുന്‍പാണ് ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലേക്ക് യുദ്ധകപ്പലുകള്‍ വിന്യസിക്കാന്‍ സഖ്യരാജ്യങ്ങളോട് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026 (13:32 IST)
ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിക്കുന്ന നാവിക സഖ്യത്തില്‍ ചേരാന്‍ വിസമ്മതിച്ച സഖ്യകക്ഷികളെ തള്ളി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. വ്യാവസായിക ഭൂപടത്തില്‍ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള എണ്ണപാത സംരക്ഷിക്കാന്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് മറ്റാരുടെയും സഹായം വേണ്ടെന്ന് ട്രംപ് തുറന്നടിച്ചു. അതേസമയം നാറ്റോ അംഗങ്ങള്‍ കൂട്ടൂത്തരവാദിത്തം കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

2 ദിവസം മുന്‍പാണ് ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലേക്ക് യുദ്ധകപ്പലുകള്‍ വിന്യസിക്കാന്‍ സഖ്യരാജ്യങ്ങളോട് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ജര്‍മനി,സ്‌പെയിന്‍,ഇറ്റലി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ഈ ആവശ്യം നിരാകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ സഖ്യകക്ഷികളുടെ ഈ നിഷേധാത്മക നിലപാട് നാറ്റോയുടെ ഭാവിക്ക് വലിയ ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്തു. തുടക്കത്തില്‍ യുദ്ധക്കപ്പലുകള്‍ അയക്കാതെ യുദ്ധം അവസാനിക്കാറായപ്പോള്‍ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത യുകെയുടെ നിലപാടിനെയും ട്രംപ് വിമര്‍ശിച്ചു.

സംഘര്‍ഷം വര്‍ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ഫ്രാന്‍സ്, ജര്‍മനി,ജപ്പാന്‍,ഓസ്‌ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ യുദ്ധക്കപ്പലുകള്‍ അയക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചത്. സൈനിക നീക്കത്തിന് പകരം നയതന്ത്ര നീക്കത്തിനാണ് മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്നതെന്നും ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം സഖ്യകക്ഷികളുടെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അവര്‍ അമേരിക്കയെ എത്രത്തോളം പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് അറിയാനാണ് സഹായം തേടിയതെന്ന് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. സഖ്യകക്ഷികളുടെ ഈ പ്രതികരണത്തില്‍ നിരാശനാണെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.




