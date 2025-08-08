വെള്ളി, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2025
വ്യാജ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈല്‍ ഉണ്ടാക്കി ഭര്‍ത്താവിന് വധഭീഷണി അയച്ച് യുവതി

ഗുരുഗ്രാമില്‍ വ്യാജ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച് ഭര്‍ത്താവിനും തനിക്കും നേരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയ സ്ത്രീയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.ഗുരുഗ്രാമിലെ സോഹ്നയിലെ കോര്‍ട്ട്യാര്‍ഡിലെ ടവര്‍ ക്യൂവില്‍ താമസിക്കുന്ന പ്രിയ മിശ്ര എന്ന യുവതിയെ ഓഗസ്റ്റ് 6 ന് സൈബര്‍ ക്രൈം സൗത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

മെയ് 29 ന്, ഗുരുഗ്രാമിലെ സൈബര്‍ ക്രൈം സൗത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി നടത്തുന്ന ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് തനിക്കും ഭര്‍ത്താവിനും വധഭീഷണി ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ഒരു സ്ത്രീ പരാതി നല്‍കി.പരാതിയെത്തുടര്‍ന്ന്, ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയും അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ (സൈബര്‍ ക്രൈം) പ്രിയാന്‍ഷു ദിവാന്റെ (എച്ച്പിഎസ്) നേതൃത്വത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ നവീന്‍ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം പിന്നീട് പരാതിക്കാരിയാണ് ഭീഷണിക്ക് പിന്നിലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍, ഭര്‍ത്താവുമായി വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പ്രതിയായ സ്ത്രീ സമ്മതിച്ചു. ഈ പ്രശ്നത്തെത്തുടര്‍ന്ന്, ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പേരില്‍ ഒരു വ്യാജ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം ഐഡി സൃഷ്ടിച്ച് തനിക്കും ഭര്‍ത്താവിനും ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങള്‍ അയച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഭീഷണികള്‍ യഥാര്‍ത്ഥമാണെന്ന് വരുത്തിത്തീര്‍ക്കാന്‍ അവര്‍ പോലീസില്‍ വ്യാജ പരാതി നല്‍കി.കൃത്യം നടത്താന്‍ ഉപയോഗിച്ച ഒരു മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സ്ത്രീയുടെ കൈവശം നിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. കേസില്‍ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.


