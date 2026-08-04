  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Floods wreak havoc across the country
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 4 August 2026 (10:34 IST)

രാജ്യത്തുടനീളം വെള്ളപ്പൊക്കം നാശം വിതയ്ക്കുന്നു; അസമില്‍ മരണസംഖ്യ 87 ആയി, കേരളത്തില്‍ 15

Kerala Floods, Kerala Weather Update, Kerala Rains, Weather News Kerala, Kerala Floods Weather Live Update
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (10:36 IST)
google-news
രാജ്യത്തുടനീളം വെള്ളപ്പൊക്കം നാശം വിതയ്ക്കുന്നു. അസമില്‍ മരണസംഖ്യ 87 ആയി. തിങ്കളാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ബുള്ളറ്റിന്‍ പ്രകാരം മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ 1.28 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള്‍ ദുരിതത്തിലായി. ചരൈഡിയോ, ശിവസാഗര്‍, ധേമാജി, ഗോലാഘട്ട്, ബിശ്വനാഥ്, ജോര്‍ഹട്ട്, ലഖിംപൂര്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ ഏഴ് ജില്ലകള്‍ ഇപ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ വലയുകയാണ്. ജോര്‍ഹട്ട്, ഇനുന്‍ഡ് ലക്ഷ്മിപൂര്‍, എര്‍ ധന്‍സിരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ 380 ഗ്രാമങ്ങളും 14,230.148 ഹെക്ടര്‍ കൃഷിഭൂമിയും വെള്ളത്തിലാണ്.
 
സംസ്ഥാനത്തെ പരമാവധി താപനില 29 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസായി ഉയരുമെന്നും കുറഞ്ഞ താപനില 26 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസായി കുറയുമെന്നും ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച അസമില്‍ കനത്ത ഇടിമിന്നല്‍, ഉയര്‍ന്ന ഈര്‍പ്പം, ആര്‍ദ്ര മണ്‍സൂണ്‍ എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി തുടര്‍ച്ചയായി പെയ്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും കാരണം കേരളത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം തിങ്കളാഴ്ച 15 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 
 
ഏഴ് പേരെ ഇപ്പോഴും കാണാനില്ല. മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളില്‍ മരിച്ചവരുടെ ശവസംസ്‌കാരത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി 10,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാരുമായും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, ഏകദേശം 165 ഹെക്ടര്‍ കൃഷിഭൂമി നശിച്ചതായും ഇത് 3,596 കര്‍ഷകരെ ബാധിച്ചതായും സതീശന്‍ പറഞ്ഞു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ജനങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റം വേണം, ബിജെപി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്റെ മണ്ഡലം പോലും നഷ്ടമായി, പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ വിജയത്തില്‍ കേജ്രിവാള്‍

Glassgow Commonwealth Games : കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ കൊടിയിറങ്ങി, മെഡൽ നേട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നാലാമത്

Glassgow Commonwealth Games : കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ കൊടിയിറങ്ങി, മെഡൽ നേട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ നാലാമത്13 സ്വര്‍ണവും 17 വെള്ളിയും 9 വെങ്കലവുമാണ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഭരണം തകര്‍ന്നു, കോക്രോച്ചുകള്‍ക്ക് രാജ്യത്തെ മറിച്ചിടാന്‍ കഴിയും: പാകിസ്ഥാന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന്‍ നഖ്വി

ഭരണം തകര്‍ന്നു, കോക്രോച്ചുകള്‍ക്ക് രാജ്യത്തെ മറിച്ചിടാന്‍ കഴിയും: പാകിസ്ഥാന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന്‍ നഖ്വിസാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാന്‍ ഇനി അതിന് കഴിയില്ലെന്നും രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മൊഹ്സിന്‍ നഖ്വി വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. കരസേനാ മേധാവി ഫീല്‍ഡ് മാര്‍ഷല്‍ സയ്യിദ് അസിം മുനീറിന്റെ അടുത്തയാളായി അറിയപ്പെടുന്ന നഖ്വി പാകിസ്ഥാന്റെ കോക്രോച്ചുകള്‍ ഒന്നിച്ചാല്‍ രാജ്യത്തെ മറിച്ചിടാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു.

രാത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ലൈവ് വരുന്ന പോലെയാണൊ ലീവ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്, എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർക്കെതിരെ വിമർശനം

രാത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ലൈവ് വരുന്ന പോലെയാണൊ ലീവ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്, എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർക്കെതിരെ വിമർശനംസംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴ പരിഗണിച്ച് 12 ജില്ലകളിലാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഒടുവില്‍ സമാധാനം തേടിയെത്തി, ഇന്ന് മുതല്‍ എന്റെ ശബ്ദം തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നു, പോസ്റ്റുമായി അനുപമ പരമേശ്വരന്‍, ഒരു ബ്രെയ്ക്കപ്പ് മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയചിലപ്പോഴെല്ലാം സമാധാനം കണ്ടെത്താനായി വഴിമുട്ടിയ ഇടങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരും.

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ല

29 രാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായുള്ള ലോക സംഘടന ആരംഭിച്ച് ചൈന; ഇന്ത്യ ഇല്ലമനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനകരവും സുരക്ഷിതവും തുല്യവുമായ ഒരു ദിശയില്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. ചടങ്ങില്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പങ്കെടുത്തു.

Kerala Weather: ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ് വരെ മഴ കാണും; ഇന്ന് 12 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

Kerala Weather: ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ് വരെ മഴ കാണും; ഇന്ന് 12 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്Kerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ് വരെ മഴ തുടരും. തെക്കൻ തമിഴ്‌നാടിന് മുകളിൽ ചക്രവാതചുഴി നിലനിൽക്കുന്നു. തെക്കൻ ഗുജറാത്ത് തീരം മുതൽ മുതൽ വടക്കൻ കേരള തീരം വരെ തീരദേശ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി ദുർബലമായതിനാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാൾ ഇന്ന് മഴ കുറയും.

മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് നുണ; സംരഭകരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടില്ല

മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് നുണ; സംരഭകരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടില്ലകൊച്ചിയിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോയത് സംരഭകരെ കാണാനാണെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശന്റെ വാദം പൊളിയുന്നു. പൊലീസ് റെക്കോർഡ് അനുസരിച്ച് ജൂലൈ 31 നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോയത്.

ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ ഇസ്രായേല്‍ വന്‍തോതില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു, അവര്‍ നമ്മളെ ഭ്രാന്തമായി സ്‌നേഹിക്കുന്നു: ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു

ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ ഇസ്രായേല്‍ വന്‍തോതില്‍ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു, അവര്‍ നമ്മളെ ഭ്രാന്തമായി സ്‌നേഹിക്കുന്നു: ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുപ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തുക്കളില്‍ ഒരാള്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ഇസ്രായേലിന് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച പിന്തുണയെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ ജില്ലകളില്‍ മഴ കനക്കും; കാസര്‍ഗോഡ് ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്

ഈ ജില്ലകളില്‍ മഴ കനക്കും; കാസര്‍ഗോഡ് ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്‍, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില്‍ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില്‍ 40 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും, മറ്റു ജില്ലകളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില്‍ നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

നീതിയുക്തമായ വിചാരണയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് കെഎം ബഷീറിന്റെ ഭാര്യ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു

നീതിയുക്തമായ വിചാരണയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് കെഎം ബഷീറിന്റെ ഭാര്യ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചുവിചാരണക്കോടതി മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. തിരുവനന്തപുരം സെഷന്‍സ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.