രാജ്യത്തുടനീളം വെള്ളപ്പൊക്കം നാശം വിതയ്ക്കുന്നു; അസമില് മരണസംഖ്യ 87 ആയി, കേരളത്തില് 15
രാജ്യത്തുടനീളം വെള്ളപ്പൊക്കം നാശം വിതയ്ക്കുന്നു. അസമില് മരണസംഖ്യ 87 ആയി. തിങ്കളാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ബുള്ളറ്റിന് പ്രകാരം മണ്ണിടിച്ചിലില് 1.28 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള് ദുരിതത്തിലായി. ചരൈഡിയോ, ശിവസാഗര്, ധേമാജി, ഗോലാഘട്ട്, ബിശ്വനാഥ്, ജോര്ഹട്ട്, ലഖിംപൂര് എന്നിവയുള്പ്പെടെ ഏഴ് ജില്ലകള് ഇപ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് വലയുകയാണ്. ജോര്ഹട്ട്, ഇനുന്ഡ് ലക്ഷ്മിപൂര്, എര് ധന്സിരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ 380 ഗ്രാമങ്ങളും 14,230.148 ഹെക്ടര് കൃഷിഭൂമിയും വെള്ളത്തിലാണ്.
സംസ്ഥാനത്തെ പരമാവധി താപനില 29 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസായി ഉയരുമെന്നും കുറഞ്ഞ താപനില 26 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസായി കുറയുമെന്നും ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച അസമില് കനത്ത ഇടിമിന്നല്, ഉയര്ന്ന ഈര്പ്പം, ആര്ദ്ര മണ്സൂണ് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി തുടര്ച്ചയായി പെയ്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും കാരണം കേരളത്തില് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം തിങ്കളാഴ്ച 15 ആയി ഉയര്ന്നു.
ഏഴ് പേരെ ഇപ്പോഴും കാണാനില്ല. മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളില് മരിച്ചവരുടെ ശവസംസ്കാരത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി 10,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടര്മാരുമായും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, ഏകദേശം 165 ഹെക്ടര് കൃഷിഭൂമി നശിച്ചതായും ഇത് 3,596 കര്ഷകരെ ബാധിച്ചതായും സതീശന് പറഞ്ഞു.