ഇറാനെ ആക്രമിക്കാന്‍ അമേരിക്ക ഇന്ത്യന്‍ നാവിക താവളങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു; അവകാശവാദങ്ങള്‍ തള്ളി ഇന്ത്യ

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 5 മാര്ച്ച് 2026 (12:55 IST)
ഇറാനെ ആക്രമിക്കാന് അമേരിക്ക
ഇന്ത്യന് നാവിക താവളങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് തള്ളി ഇന്ത്യ. ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങള് അടിസ്ഥാനരഹിതവും വ്യാജവും ആണെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. മുന് അമേരിക്കന് ആര്മി കേണല് ഡഗ്ലസ് മാക്ഗ്രഗര് ഒരു ചാനലിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഈ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്. ഇത്തരം കെട്ടിച്ചമച്ച കാര്യങ്ങള് വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
അതേസമയം ഓപ്പറേഷന് എപ്പിക് ഫ്യൂറിയുടെ തുടക്കം മുതല് ഏകദേശം 2,000 ലക്ഷ്യങ്ങള് ആക്രമിച്ചതായി യുഎസ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡ് അറിയിച്ചു. ഇറാനെതിരായ ആക്രമണത്തില് ഒരു അന്തര്വാഹിനി ഉള്പ്പെടെ 17 ഇറാനിയന് നാവിക കപ്പലുകളും മുങ്ങിയതായി യുഎസ് സൈന്യം അറിയിച്ചു. ഈ ഓപ്പറേഷനില് ഞങ്ങള് ഉള്പ്പെട്ടിട്ട് 100 മണിക്കൂറില് താഴെ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. 2,000-ത്തിലധികം യുദ്ധോപകരണങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം 2,000 ലക്ഷ്യങ്ങള് ഞങ്ങള് ആക്രമിച്ചു.
ഇറാന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ ഞങ്ങള് നശിപ്പിക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് ഇറാന്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള്, ലോഞ്ചറുകള്, ഡ്രോണുകള് എന്നിവ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു- യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സെന്ട്രല് കമാന്ഡിന്റെ കമാന്ഡര് അഡ്മിറല് ബ്രാഡ് കൂപ്പര് പറഞ്ഞു.