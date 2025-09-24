വീട്ടില്‍ എത്ര പണം സൂക്ഷിക്കാം? നിയമപരമായ പരിധി എത്രയാണെന്നറിയാമോ

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 24 സെപ്റ്റംബര് 2025 (16:29 IST)
ലോകം ഡിജിറ്റലൈസേഷനിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്, ഷോപ്പിംഗ് മുതല് പേയ്മെന്റുകള് വരെ എല്ലാം ഓണ്ലൈനായി മാറുകയാണ്. എന്നിട്ടും, പലരും ഇപ്പോഴും വീട്ടില് പണം സൂക്ഷിക്കുകയും ഇടപാടുകള്ക്കായി അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദായനികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡുകള് നടത്തി വന്തോതില് പണം കണ്ടെടുത്ത വാര്ത്തകളും നമ്മള് കാണാറുണ്ട്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില്, ഒരാള്ക്ക് വീട്ടില് നിയമപരമായി എത്ര പണം സൂക്ഷിക്കാന് കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിയമം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
ആദ്യത്തെ പ്രധാന ചോദ്യം, പണം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നിയമപരമായ പരിധിയുണ്ടോ എന്നതാണ്. ഈ ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്, വീട്ടില് പണം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഒരു പരിധിയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. തുക ചെറുതോ വലുതോ ആകട്ടെ, വീട്ടില് പണം സൂക്ഷിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമല്ല. നിയമപരമായ വരുമാന സ്രോതസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഏക വ്യവസ്ഥ.
വീട്ടില് സൂക്ഷിക്കുന്ന പണം നിങ്ങളുടെ ശമ്പളമോ, ബിസിനസ് വരുമാനമോ, അല്ലെങ്കില് നിയമപരമായ ഇടപാടിന്റെ ഭാഗമോ ആണെന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് തെളിയിക്കാന് കഴിയുമെങ്കില്, നിങ്ങള്ക്ക് ഏത് തുകയും വീട്ടില് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാം. വരുമാനത്തിന്റെ ഉറവിടം തെളിയിക്കാന് കഴിയാത്തപ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നത്.