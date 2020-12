ഏറ്റുമുട്ടൽ; ഡൽഹിയിൽ ആയുധങ്ങളുമായി അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽ, ഭീകര സംഘടനകളുമായി ബന്ധം

പിടിയിലായവർ ഏത് ഭീകര സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നവരാണ് എന്നത് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്നും ഡിസിപി വ്യക്തമാക്കി. ഭീകര സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവർക്കുവേണ്ടി മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുന്നവരാണ് ഇവരെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇവരിൽനിന്നും നിരവധി ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.



Delhi: Visuals from Shakarpur where five persons have been arrested following an encounter. According to Delhi Police, the group was backed by ISI for narcoterrorism. pic.twitter.com/X4dc4Q0xfT