എയർ ട്രാഫിക് സിസ്റ്റത്തിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ, ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ നൂറിലേറെ വിമാനങ്ങൾ വൈകി

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 7 നവം‌ബര്‍ 2025 (12:05 IST)
എയര്‍ ട്രാഫിക് കണ്‍ട്രോള്‍ സിസ്റ്റത്തിലെ സാങ്കേതിക പിഴവിന് തുടര്‍ന്ന് ദില്ലി വിമാനത്താവളത്തില്‍ നൂറിലേറെ വിമാനങ്ങള്‍ വൈകി. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയതായി വിമാനത്താവള അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ മുതലാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിട്ടത്.ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ വിമാനകമ്പനികളെ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് യാത്രക്കാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

യാത്രക്കാര്‍ക്ക് നേരിട്ട പ്രയാസം പരിഹരിക്കാന്‍ ജീവനക്കാര്‍ എല്ലാവിധ സഹായവും നല്‍കുന്നതായി എയര്‍ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിതമായി നേരിട്ട പ്രതിസന്ധിയില്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടില്‍ ഖേദിക്കുന്നതായും തങ്ങള്‍ക്ക് പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യമാണിതെന്നും എയര്‍ ഇന്ത്യ വിശദീകരിച്ചു. ഓണ്‍ലൈനായി വിമാനസമയം പരിശോധിക്കണമെന്നും യാത്രക്കാര്‍ക്ക് കമ്പനി നിര്‍ദേശം നല്‍കി.


