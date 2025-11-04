കേരളത്തെ എറിഞ്ഞിട്ട് മൊഹ്സിൻ ഖാൻ, കർണാടകക്കെതിരെ തോൽവി ഇന്നിങ്ങ്സിനും 164 റൺസിനും

അഭിറാം മനോഹർ|
രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റില് കര്ണാടകക്കെതിരെ നാണംകെട്ട തോല്വി ഏറ്റുവാങ്ങി കേരളം. ഇന്നിങ്ങ്സിനും 164 റണ്സിനുമാണ് കേരളത്തെ കര്ണാടക തകര്ത്തത്. ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്സില് 348 റണ്സിന്റെ ലീഡ് വഴങ്ങിയ കേരളം രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്സില് 184 റണ്സിന് ഓളൗട്ടാവുകയായിരുന്നു. 6 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഓഫ് സ്പിന്നര് മൊഹ്സിന് ഖാനാണ് കേരളത്തെ തകര്ത്തത്.
സമനില ലക്ഷ്യമിട്ട് അവസാന ദിവസം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കേരളത്തിന് തുടക്കത്തില് തന്നെ തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. കളി തുടങ്ങിയ രണ്ടാം ഓവറില് തന്നെ കേരളത്തിന് 2 വിക്കറ്റുകള് നഷ്ടമായി. നിലയുറപ്പിക്കും മുന്പ് നായകന് മുഹമ്മദ് അഹ്സറുദ്ദീനും മടങ്ങിയതോടെ കേരളം 3 വിക്കറ്റിന് 40 റണ്സെന്ന നിലയിലായി. നാലാം വിക്കറ്റില് അഹ്മദ് ഇമ്രാനും കൃഷ്ണപ്രാസാദും ചേര്ന്ന് ചെറുത്ത് നിന്നെങ്കിലും കൃഷ്ണപ്രസാദിനെ ക്ലീന് ബൗള്ഡാക്കി മൊഹ്സിന് ഖാന് വിക്കറ്റ് വേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. 33 റണ്സെടുത്ത കൃഷ്ണപ്രസാദിന് പിന്നാലെ 23 റണ്സെടുത്ത അഹമ്മദ് ഇമ്രാനെയും മൊഹ്സിന് പുറത്താക്കി.
ഒരോവറില് തന്നെ സച്ചിന് ബേബിയേയും ഷോണ് റോജറെയും ക്ലീന് ബൗള്ഡാക്കി മൊഹ്സിന് കര്ണാകയെ വിജയത്തിലടുപ്പിച്ചു. 19 റണ്സെടുത്ത ബാബ അപരാജിത്തിനെയും പുറത്താക്കി മൊഹ്സിന് 5 വിക്കറ്റ് തികച്ചു. അവസാന വിക്കറ്റില് ഏദന് ആപ്പിള് ടോമും ഹരികൃഷ്ണനും ചേര്ന്നുള്ള ചെറുത്തുനില്പ്പാണ് പരാജയം നീട്ടിയത്. 23 ഓവര് ചെറുത്തുനിന്ന അവസാന വിക്കറ്റ് കൂട്ടുക്കെട്ടില് 44 റണ്സാണ് കേരളം നേടിയത്.