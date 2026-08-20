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  4. VK Sreeraman Apologises on Pulikali Remarks
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (19:00 IST)

പുലികളിക്കെതിരായ അധിക്ഷേപ പരാമർശം; ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തി ശ്രീരാമൻ

Pulikali, Thrissur, Pulikali Thrissur, VK Sreeraman against Pulikali
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (18:46 IST)
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പുലികളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തി നടനും എഴുത്തുകാരനുമായ വി.കെ.ശ്രീരാമൻ. തന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിലെ അനുചിതമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ പുലികളി കലാകാരൻമാർക്ക് മനോവിഷമം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് മനസിലാക്കുന്നുവെന്നും ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും ശ്രീരാമൻ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ശ്രീരാമന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് 
 
പുലികളിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്റെ പോസ്റ്റിനു പിന്നാലെ അതിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ഉള്ള പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും പതിവുപോലെ തെറി വിളികളുമുണ്ടായി. അതിൽ ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നിയ ഒരു അഭിപ്രായം ഇതാണ്.
 
' തൃശൂരിലെ പുലിക്കളി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സിങ്കിൾ തീം കാർണിവെൽ ആണ്. കാസർകോടൻ പുലിക്കളി ഒരു മാർഷൽ ആർട്ട് ഫോം ആണ്. കായികത (ആയോധന കല) കലർന്ന കലാരൂപം. പരിശീലനവും മെയ് വഴക്കവും വേണ്ടത്. കാർണിവെല്ലിന് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പ്രത്യക്ഷം സ്‌പെക്ടക്കിൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.'
 
ഈ അഭിപ്രായം ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു,
 
അതിനാൽ എന്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനം പക്വത ഉള്ളതായില്ല എന്നും ഈ നൃത്ത കലാരൂപത്തെ കുറെക്കൂടി മനോഹരമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കലാകാരന്മാരുടെയും സംഘാടകരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നു ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണെന്റെ ആശംസ. പുലിക്കളി കലാകാരന്മാർക്കും അതിനോടു ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും എന്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനവും അനുചിതമായ പദപ്രയോഗങ്ങളും മനോവിഷമം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിലുള്ള ഖേദം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Also Read: 'പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ പുനഃസംഘടന'; മോദി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് പുതുമുഖങ്ങൾ, അമിത് ഷായുടെ അധികാരം കുറയും?
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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