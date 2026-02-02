തിങ്കള്‍, 2 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

സിജെ റോയിയുടെ 9 പേജുള്ള ആത്മഹത്യയെക്കുറിപ്പ് കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

CJ Roy Death Case, Confident Group CJ Roy Suicide, CJ Roy Suicide, Confident Group, സി.ജെ.റോയ്, കോണ്‍ഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ്, സി.ജെ.റോയ് ആത്മഹത്യ
CJ Roy
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 2 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:30 IST)
സി ജെ റോയിയുടെ 9 പേജുള്ള ആത്മഹത്യയെക്കുറിപ്പ് കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സിജെ റോയ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് സംശയം. ജനുവരി 31ന് സഹോദരനെ വിളിച്ചത് ജീവനൊടുക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച ശേഷമാണെന്നാണ് സൂചന. ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ ഇടപെടലില്‍ റോയി സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലായിരുന്നു.

അതേസമയം പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ വിളിപ്പിക്കും. പ്രാഥമിക വിവരശേഖരണം മാത്രമാണ് ഇന്നലെ നടത്തിയതെന്ന് എസ്‌ഐടി അറിയിച്ചു. ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ബംഗളൂരു വിട്ടു പോകരുതെന്ന് രേഖാമൂലം നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം എല്ലാ പരിശോധനകളും നടപടിക്രമങ്ങളും നിയമപരമായിരുന്നുവെന്നും റോയിയുടെ മേല്‍ യാതൊരു സമ്മര്‍ദ്ദവും ചെലുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മറ്റൊരു സാക്ഷിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് റോയിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും അവര്‍ വിശദീകരിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണമൊന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ല. അതേസമയം, റോയിയുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പിന്നില്‍ ആദായനികുതി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് റോയിയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :