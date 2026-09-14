വിനായക ചതുര്ത്ഥിക്ക് വൈറലായി വിജയ്-തീമിലുള്ള ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്; ശില്പ്പിക്കെതിരെ പരാതി
ചെന്നൈ: വിനായക ചതുര്ത്ഥി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചെന്നൈയില് സ്ഥാപിച്ച നടന് വിജയിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായി. കൊരുക്കുപ്പേട്ട്, ആര്.കെ. നഗര് എന്നിവിടങ്ങളില് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങള് നടനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സി. ജോസഫ് വിജയിയുടെ രൂപഭാവങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്നവയാണ്. തനതായ ശൈലിയിലുള്ള ഈ വിഗ്രഹങ്ങള് നാട്ടുകാരുടെയും സന്ദര്ശകരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകര്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവയുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ഓണ്ലൈനില് വ്യാപകമായി പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട്.
വിവിധ രൂപകല്പനകളില് 'ഗില്ലി' എന്ന ചിത്രത്തിലെ വിജയിയുടെ ജനപ്രിയ കഥാപാത്രത്തെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളകളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷവിധാനങ്ങളെയും ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഗണപതി വിഗ്രഹങ്ങള് ഉള്പ്പെടുന്നു. വിജയിയുടെ ആരാധകനായ രാജേഷാണ് ഈ വിഗ്രഹങ്ങള് രൂപകല്പന ചെയ്ത് നിര്മ്മിച്ചത്. എങ്കിലും വിഗ്രഹങ്ങളുടെ വൈറലായ ചിത്രങ്ങള് വിവാദത്തിന് വഴിവെക്കുകയും രാജേഷിനെതിരെ പോലീസില് പരാതി നല്കിയതായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് വിഗ്രഹങ്ങള് നീക്കം ചെയ്യാന് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.