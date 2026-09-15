'വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ല': കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമ്മര്ദ്ദത്തെത്തുടര്ന്ന് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യാന് മെറ്റ സമ്മതിച്ചു
കുട്ടികള്ക്ക് സുരക്ഷിതമായ രീതിയില് സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് ഒരുക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങള്ക്കിടയില് കുട്ടികള്ക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമം ഉള്പ്പെടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള് ഉചിതമായ നിയമപാലന ഏജന്സികളെ അറിയിക്കാന് മെറ്റ (Meta) സമ്മതിച്ചതായി സര്ക്കാര് വൃത്തങ്ങള് പറഞ്ഞു. ഹാനികരമായ വിവരങ്ങള് തടയുന്നതിനായി സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തിവരികയാണെന്ന് സര്ക്കാര് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഏത് സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും കുട്ടികളുടെ ഓണ്ലൈന് സുരക്ഷ ഒരു 'അടിസ്ഥാന തത്വ'മാണെന്നും സര്ക്കാര് വ്യക്തമാക്കി.
കുട്ടികള്ക്കെതിരായ ലൈംഗിക ചൂഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതോ അതിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുന്നതോ ആയ പരസ്യങ്ങള് പ്ലാറ്റ്ഫോമില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് മെറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇന്സ്റ്റാഗ്രാമിനെതിരെ കര്ശന നിരീക്ഷണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ നടപടി.
കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് നിയമപാലകരെ അറിയിക്കാന് മെറ്റ സമ്മതിച്ചത് ഒരു 'ആദ്യപടി' മാത്രമാണെന്നും 'ഇനിയും ഏറെ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും' ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങള് മുന്കൂട്ടി കണ്ടെത്തി നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പാക്കാന് മറ്റ് സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമായും സര്ക്കാര് ആശയവിനിമയം തുടരുന്നുണ്ടെന്നും അവര് അറിയിച്ചു.