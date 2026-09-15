2,000 രൂപ വരെയുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകള്ക്കും റുപേ ഡെബിറ്റ് കാര്ഡ് ഇടപാടുകള്ക്കും ചാര്ജുകള് ഈടാക്കുന്നത് സര്ക്കാര് നിരോധിച്ചു
2,000 രൂപ വരെയുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകള്ക്കും റുപേ (RuPay) ഡെബിറ്റ് കാര്ഡുകള് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പണമടയ്ക്കലുകള്ക്കും ചാര്ജുകള് ഈടാക്കുന്നതില് നിന്ന് ബാങ്കുകളെയും പേയ്മെന്റ് സംവിധാന ദാതാക്കളെയും സര്ക്കാര് വിലക്കി. 'പേയ്മെന്റ് ആന്ഡ് സെറ്റില്മെന്റ് സിസ്റ്റംസ് ആക്റ്റ്, 2007'-ലെ സെക്ഷന് 10A പ്രകാരം ധനമന്ത്രാലയം തിങ്കളാഴ്ച ഇതുസംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. നിശ്ചിത രീതികളിലൂടെ പണം കൈമാറുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളില് നിന്ന് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ യാതൊരുവിധ ചാര്ജുകളും ഈടാക്കാന് ബാങ്കുകള്ക്കോ സിസ്റ്റം ദാതാക്കള്ക്കോ പാടില്ലെന്ന് വിജ്ഞാപനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
2,000 രൂപ വരെയുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകള്ക്ക് ചാര്ജുകള് ഒഴിവാക്കുന്നതിനൊപ്പം രൂപേ ഡെബിറ്റ് കാര്ഡ് വഴിയുള്ള പണമിടപാടുകളെയും ഇത്തരം ഫീസുകളില് നിന്ന് ഈ നിയമം സംരക്ഷിക്കുന്നു. മെര്ച്ചന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള UPI ഇടപാടുകള്ക്ക് ഭാവിയില് നിരക്കുകള് ഏര്പ്പെടുത്തിയേക്കാം.
ഡിജിറ്റല് പേയ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിന്റെ ഉപയോഗം വര്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില് അതിനെ സാമ്പത്തികമായി സുസ്ഥിരമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നിര്ദ്ദിഷ്ട മാറ്റങ്ങള് എന്ന് സര്ക്കാര് വിശദീകരിക്കുന്നു. നാഷണല് പേയ്മെന്റ്സ് കോര്പ്പറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ (NPCI) കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന UPI ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റീട്ടെയില് പണമടയ്ക്കല് സംവിധാനമായി മാറിയെന്ന് 2025-ലെ അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.