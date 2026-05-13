ഇത്തരം രാജ്യങ്ങള്‍ സ്വന്തം അന്തസിനെകുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം: ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂരിനിടെ പാകിസ്ഥാനെ ചൈന സഹായിച്ചതില്‍ മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യ

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ബുധന്, 13 മെയ് 2026 (08:51 IST)
ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂരില് പാകിസ്ഥാനെ ചൈന പിന്തുണച്ചുവെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള്ക്ക് മറുപടിയായി ഇന്ത്യ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രാജ്യങ്ങള് അത്തരം പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അവരുടെ അന്തസിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള യുദ്ധത്തില് പാകിസ്ഥാന് ചൈന ഓണ്-സൈറ്റ് സാങ്കേതിക സഹായം നല്കിയതായി ഒരു ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സമ്മതിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്.
വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രണ്ധീര് ജയ്സ്വാള് ആണ് ചൈനയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയത്. 'നേരത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങള് ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോര്ട്ടുകള് ഞങ്ങള് കണ്ടത്. പാക് സര്ക്കാര് സ്പോണ്സര് ചെയ്ത തീവ്രവാദ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് നശിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പഹല്ഗാമിലെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങള് ആക്രമിച്ചത്. ഭീകര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രശസ്തിയെയും അന്തസിനെയും ബാധിക്കുമോ എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ്-' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങള് സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ഒരു അഭിമുഖത്തില് ഏവിയേഷന് ഇന്ഡസ്ട്രി കോര്പ്പറേഷന് ഓഫ് ചൈനയുടെ (AVIC) ചെങ്ഡു എയര്ക്രാഫ്റ്റ് ഡിസൈന് ആന്ഡ് റിസര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ എഞ്ചിനീയറായ ഷാങ് ഹെങ് പാകിസ്ഥാനെ സഹായിക്കുന്നതില് അവരുടെ നേരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചതായി സൗത്ത് ചൈന മോര്ണിംഗ് പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സംഘര്ഷസമയത്ത് പാകിസ്ഥാന് സാങ്കേതിക സഹായം നല്കിയവരില് ഒരാളായിരുന്നു ഹെങ്.