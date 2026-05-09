ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂരിനിടെ പാകിസ്ഥാനില്‍ സൈനിക സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അംഗീകരിച്ച് ചൈന

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ശനി, 9 മെയ് 2026 (08:50 IST)
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഹ്രസ്വമായ സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ സാങ്കേതിക സഹായം നല്‍കുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പാകിസ്ഥാനില്‍ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി പരസ്യമായി അംഗീകരിച്ച് ചൈന. ചൈനീസ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു എയ്റോസ്പേസ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എഞ്ചിനീയര്‍ സംഘര്‍ഷസമയത്ത് ഒരു സപ്പോര്‍ട്ട് ബേസില്‍ നിലയുറപ്പിച്ചതിന്റെ അനുഭവം വിവരിച്ച ചൈനീസ് സ്റ്റേറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റര്‍ സിസിടിവിയിലൂടെയാണ് ഈ അംഗീകാരം പുറത്തുവന്നത്.

ബീജിംഗിന്റെ മുന്‍ നിലപാടില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് ഈ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സംഘര്‍ഷസമയത്ത് വിമാനങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായി നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ടീമുകളുമായി അടുത്ത് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സാങ്കേതിക സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഷാങ് ഹെങ് പറഞ്ഞു.

സംഘര്‍ഷ സമയത്ത് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ പറന്നുയരുന്നതിന്റെ ഇരമ്പലും വ്യോമാക്രമണ സൈറണുകളുടെ നിരന്തരമായ കരച്ചിലും ഞങ്ങള്‍ പതിവായി കേട്ടു. രാവിലെയോടെ താപനില 50 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിലേക്ക് (122 ഡിഗ്രി ഫാരന്‍ഹീറ്റ്) അടുക്കുകയായിരുന്നു. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ പരീക്ഷണമായിരുന്നു,'- ഷാങ് പറഞ്ഞു.


