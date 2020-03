കോവിഡ് പടർന്നുപിടിക്കുന്നതിനിടെ ചെന്നൈയിൽ ആയിരങ്ങൾ അണിനിരന്ന് പ്രതിഷേധം, വീഡിയോ !

മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. ദിവസങ്ങളായി ഇവിടെ സമരം നടന്നുവരികയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാർ റോഡരികിൽ കൂട്ടം ചേർന്നുനിൽക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം. സമരക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പൊലീസ് നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല എന്നും ആക്ഷേപം ഉണ്ട്.



#WATCH Chennai: People including Tamil Nadu Thowheed Jamath members continue their protest against CAA, NRC and NPR near Madras High Court. pic.twitter.com/T7y8qfeoLI