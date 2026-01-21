ബുധന്‍, 21 ജനുവരി 2026
കോടതിയെ വിഡ്ഢിയാക്കാന്‍ നോക്കുന്നോ? തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയതിന് കേന്ദ്രത്തിന് 25,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 21 ജനുവരി 2026 (17:31 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ കേരള ഡിജിപി ജേക്കബ് തോമസ് ഉള്‍പ്പെട്ട ഡ്രഡ്ജര്‍ അഴിമതി കേസിലെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയതിന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് 25,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി സുപ്രീം കോടതി. കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണോ ഇതെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ രാജേഷ് ബിന്‍ഡാലും വിജയ് ബിഷ്ണോയിയും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു.

നെതര്‍ലന്‍ഡ്സിലേക്ക് പോകേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക നവംബറില്‍ സംസ്ഥാന വിജിലന്‍സ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറി, പക്ഷേ അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ്
കേന്ദ്രം അറിയിച്ചത്. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ കത്തിന്റെ പകര്‍പ്പ് കൈമാറി. ശേഷം സത്യം അറിയിക്കാന്‍ കോടതി അഡീഷണല്‍ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ എസ്.വി. രാജുവിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിച്ചപ്പോള്‍ കത്ത് ലഭിച്ചതായി സമ്മതിച്ചു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതായും അറിയിച്ചു. പതിനായിരത്തിലധികം കേസുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചെയ്ത ചെറിയ തെറ്റിന് അഡീഷണല്‍ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ മാപ്പ് ചോദിച്ചു.


തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ എന്തു സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി പിഴ ചുമത്തിയത്. 50,000 രൂപ പിഴ ചുമത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അഡീഷണല്‍ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറലിന്റെ അഭ്യര്‍ഥനയെത്തുടര്‍ന്ന് പിഴ 25,000 രൂപയായി കുറച്ചു. ജേക്കബ് തോമസിനെതിരായ വിജിലന്‍സ് കേസ് റദ്ദാക്കിയ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും പൊതുപ്രവര്‍ത്തകനായ സത്യന്‍ നരവൂരും സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജികള്‍ കോടതി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. ഏപ്രില്‍ 21 ന് ഇത് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.


