സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 21 ജനുവരി 2026 (10:17 IST)
സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല് ബംഗ്ലാദേശില് നിന്ന് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുടുംബങ്ങളെ പിന്വലിക്കാന് ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചു. നയതന്ത്രജ്ഞരുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആശങ്കകള് കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം. പ്രത്യേകിച്ച് തീവ്രവാദ ഘടകങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഭീഷണികള് കണക്കിലെടുത്ത് ഈ നീക്കം കുറച്ചുകാലമായി പരിഗണനയിലായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
മുന്കരുതല് നടപടിയായി ഹൈക്കമ്മീഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നാല് അസിസ്റ്റന്റ് ഹൈക്കമ്മീഷനുകളുടെയും ആശ്രിതരോട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാന് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ കുടുംബങ്ങള് എപ്പോള് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് വ്യക്തതയില്ല. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല് ബംഗ്ലാദേശിലെ നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം എക്കാലത്തെയും താഴ്ന്ന നിലയിലായ പാകിസ്ഥാനില് നിലവില് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് കുട്ടികളില്ലാത്ത നിയമനമാണ്. എന്നാല് പങ്കാളികള്ക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടൊപ്പം ചേരാന് അനുവാദമുണ്ട്.