നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നത് ആദ്യമായല്ല; അത് പിണറായി തുടങ്ങിയ മാതൃക

Last Modified വെള്ളി, 15 മെയ് 2026 (15:46 IST)
Pinarayi and Oommen Chandy
നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ചർച്ചാവിഷയം. ഇത് അസാധാരണ സംഭവമെന്ന നിലയിലും സതീശൻ കാണിച്ച മാതൃകയെന്ന തരത്തിലും കോൺഗ്രസ് ഹാൻഡിലുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ യാഥാർഥ്യം എന്താണ്?
പിണറായി വിജയനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മാതൃക ആദ്യമായി കാണിച്ചത്. 2016 ൽ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ നേരിൽകണ്ടിരുന്നു. അന്നത്തെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയായ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും പിണറായി വിജയനൊപ്പം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വസതിയിലെത്തിയിരുന്നു.
ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു ക്ഷണിച്ച ശേഷമാണ് പിണറായി അന്ന് മടങ്ങിയത്. സർക്കാർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയിൽ നിന്ന് നിർദേശം സ്വീകരിക്കുമെന്നും പിണറായി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.