പാർലമെന്റ് പരിസരത്തേക്ക് കയ്യിൽ കത്തിയുമായി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാൾ പിടിയിൽ

ഇതോടെ ഇയളെ പാർലമെന്റിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ പിടികൂടി. പിന്നീട് പാർലമെന്റ് പൊലീസെത്തി ഇയാളെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. ജീൻസും കറുത്ത ടിഷർട്ടും ധരിച്ചയാളാണ് പാർലമെന്റ് പരിസരത്തേക്ക് കത്തിയുമായി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. പൊലീസ് പിടികൂടിയ ആളുടെ പേരോ മറ്റു വിശദാംശങ്ങളോ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.



ഫോട്ടോ ക്രഡിറ്റ്സ്: എഎൻഐ



Delhi: A person has been detained while he was trying to enter the Parliament allegedly with a knife. He has been taken to Parliament police station. pic.twitter.com/rKforH5i5R