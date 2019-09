അഭിനന്ദൻ വ്യോമസേന മേധാവിക്കൊപ്പം മിഗ് 21 യുദ്ധവിമാനം പറത്തി

ബാലക്കോട്ട് ആക്രണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാനെത്തിയ പാക് യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ തുരത്തുന്നതിനിടെ പാക് എഫ് 16 വിമാനം അഭിനന്ദൻ വെടിവച്ച് വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ പാക് വിമാനങ്ങൾ അഭിനന്ദൻ പറത്തിയിരുന്ന മിഗ് 21 വിമാനം തകർക്കുകയും അഭിനന്ദൻ പാക് സന്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്തു.



പിന്നീട് ഇന്ത്യ നടത്തിയ ശക്തമായ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി അഭിനന്ദനെ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. പാക് ആക്രമണം ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ആഭിനന്ദന് രാജ്യം വീരചക്ര ബഹുമതി നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു.





BREAKING: Chief Air Chief Marshal BS Dhanoa & Wing Commander Varthaman today flew a sortie in a MiG-21 fighter aircraft. During Pakistani counter attack on India on Feb 27 in response to Balakot airstrikes, Abhinandan had flown a MiG 21 Bison fighter into PoK(file) pic.twitter.com/7mbTiEcQIF