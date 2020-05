രാസവാതകം ചോര്‍ന്നതോടെ ചിലര്‍ക്ക്​കണ്ണിന് നീറ്റലും ശ്വാസ തടസവും അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. 15ഓളം പേരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായാണ് വിവരം. പ്രദേശത്ത്​കൂടുതല്‍ ആംബുലൻസുകളും അഗ്നിശമന യൂണിറ്റും പൊലീസും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളവ​ആശുപത്രിയിലേക്ക്​ മാറ്റുകയാണ്

Andhra Pradesh: Chemical gas leakage reported at LG Polymers industry in

RR Venkatapuram village, Visakhapatnam. People being taken to hospital after they complained of burning sensation in eyes&breathing difficulties. Police, fire tenders, ambulances reach spot.Details awaited. pic.twitter.com/uCXGsHBmn2