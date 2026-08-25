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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 25 August 2026 (08:32 IST)

Nabi Dinam 2026: നബിദിനാശംസകൾ മലയാളത്തിൽ

നബിയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മാർഗദർശനമാകട്ടെ

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Written By: WEBDUNIA
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (08:35 IST)
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Nabi Dinam Wishes in Malayalam

Nabi Dinam Wishes in Malayalam: നബിദിനം അഥവാ മൗലിദ് അന-നബി എന്നത്, പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് (സ)യുടെ ജന്മദിനം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ ദിനമാണ്, ഹിജ്റ കലണ്ടറിലെ റബീഉൽ-അവ്വൽ മാസത്തിലെ 12-ആം ദിവസം എന്ന നിലയിൽ വിശ്വാസികൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇത്തവണ ഓഗസ്റ്റ് 25 ഉത്രാടം ദിനത്തിലാണ് നബിദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. 
 
നബിദിനാശംസകൾ മലയാളത്തിൽ
 
നബിയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മാർഗദർശനമാകട്ടെ - സമാധാനവും സന്തോഷവും കൈവരട്ടെ!
 
റബീഉൽ-അവ്വലിലെ ഈ വിശുദ്ധ ദിനത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ മനസും ഹൃദയവും ദൈവിക പ്രകാശത്താൽ നിറയട്ടെ!
 
നബിയുടെ ജീവിതം സ്നേഹത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും പാഠങ്ങൾ പകർന്നു തരട്ടെ. മിലാദ്- ഉൻ നബി ആശംസകൾ!
 
ഈ നബിദിനത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടേയും ജീവിതം സമാധാനവും സ്നേഹവും നിറക്കട്ടെ!
 
നബിയുടെ കരുണയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കട്ടെ. മിലാദ്-ഉൻ നബി ആശംസകൾ!
 
ഈ വിശുദ്ധ മുഹൂർത്തത്തിൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ഐക്യവും സമാധാനവും കൈവരട്ടെ!
 
ഈ ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സമ്പന്നമാക്കട്ടെ! നബിദിന ആശംസകൾ!
 
നബിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാന്തിയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും വെളിച്ചം പകരട്ടെ. നബിദിനം 2025 ആശംസകൾ!
 
നബിദിനം - സമാധാനത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും ദിനം; ഈ സന്ദേശം എല്ലാവരേയും പ്രബോധിക്കട്ടെ! Also Read: ഈ ജില്ലകളിൽ ഓണം മഴയത്ത്; ന്യൂനമർദ്ദം പണിതരുമോ?
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