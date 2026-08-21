ഒരിക്കലും ഈ ആളുകളുടെ പാദങ്ങള് നമസ്കരിക്കരുത്! ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
ഹിന്ദുമതത്തില് കാല് തൊടുന്ന പാരമ്പര്യത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകള് പഴക്കമുണ്ട്. മുതിര്ന്നവരോടുള്ള സ്നേഹം, ബഹുമാനം, ആദരവ് എന്നിവ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത മാര്ഗമാണിത്. എന്നാല് എല്ലാവരുടെയും പാദങ്ങളില് തൊട്ട് നിങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങള് നേടേണ്ടതില്ല. മതഗ്രന്ഥങ്ങള് അനുസരിച്ച്, പാദങ്ങളില് തൊടുന്നതിന് അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യവും നിയമങ്ങളുമുണ്ട്. നിങ്ങള്ക്ക് എല്ലാവരുടെയും പാദങ്ങളില് തൊടാന് കഴിയില്ല; അത് അശുഭകരമാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില്, ആരുടെയൊക്കെ പാദങ്ങളില് തൊടാന് പാടില്ല എന്ന് നോക്കാം.
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവര്ക്കും ദൈവത്തില് വിശ്വാസമുണ്ട്, പലരും ദിവസവും ക്ഷേത്രത്തില് പോകാറുണ്ട്, എന്നാല് നിങ്ങള് ക്ഷേത്രത്തിലായിരിക്കുമ്പോള് അവിടെ ഒരു ബഹുമാന്യനായ വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടിയാല്, നിങ്ങള് ആദ്യം ദൈവത്തെ വണങ്ങണം, കാരണം ക്ഷേത്രത്തില് ദൈവത്തേക്കാള് വലിയ ആരുമില്ല. ദൈവത്തിന് മുന്നില് ഒരാളുടെ പാദങ്ങള് തൊടുന്നത് ക്ഷേത്രത്തെയും ദൈവത്തെയും അപമാനിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തില്, ശ്മശാനത്തില് നിന്ന് വരുന്ന ഒരാള് തന്റെ പാദങ്ങളില് തൊടാന് ആരെയും അനുവദിക്കരുതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളില് തൊടുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളേക്കാള് വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞയാളോ അല്ലെങ്കില് നിങ്ങളെക്കാള് താഴ്ന്ന സ്ഥാനത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നയാളോ ആണെങ്കില് പോലും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സ്വയം ദോഷം ചെയ്യും. വേദങ്ങളില് പോലും, ഒരു ശവസംസ്കാര ചടങ്ങില് നിന്ന് മടങ്ങുന്ന വ്യക്തിയുടെ പാദങ്ങളില് തൊടുന്നത് അശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ശ്മശാനത്തില് എല്ലാവരും തുല്യരാണ്.
ഒരാള് ഉറങ്ങുകയോ കിടക്കുകയോ ആണെങ്കില്, അവരുടെ കാലില് തൊടരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രായം കുറയ്ക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. വേദഗ്രന്ഥങ്ങള് അനുസരിച്ച്, മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ കാലില് മാത്രമേ കിടന്ന് തൊടാന് കഴിയൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പാപമാണ്.