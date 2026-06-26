രോഗാണുക്കളുടെ താവളമാകുന്ന തലയിണകൾ; അവഗണിച്ചാൽ പണി കിട്ടും! കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാമോ?
വീട് വൃത്തിയാക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് നമ്മളില് ഭൂരിഭാഗം പേരും സ്ഥിരമായി മറന്നുപോകുന്നതോ അല്ലെങ്കില് വേണ്ടത്ര ഗൗരവത്തോടെ കാണാത്തതോ ആയ ഒന്നാണ് തലയിണകളുടെ ശുചിത്വം. ബെഡ്ഷീറ്റുകളും തലയിണക്കവറുകളും കൃത്യമായ ഇടവേളകളില് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുമെങ്കിലും, തലയിണകള് അതുപോലെ തന്നെ തുടരുകയാണ് പതിവ്. എന്നാല്, കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കാത്ത തലയിണകള് മാരകമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് പുതിയ ആരോഗ്യ പഠനങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തലയിണകള് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിലും ശാസ്ത്രീയമായും വൃത്തിയാക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
നാം ഉറങ്ങുമ്പോള് ശരീരത്തില് നിന്നുള്ള വിയര്പ്പ്, ചര്മ്മത്തിലെ ചത്ത കോശങ്ങള്,എണ്ണമയം,തലമുടിയിലെ അഴുക്കുകള് എന്നിവ തലയിണക്കവര് തുളച്ചുകയറി തലയിണയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. ഇവ കാലക്രമേണ അടിഞ്ഞുകൂടി പൂപ്പലുകള്ക്കും മറ്റ് രോഗാണുക്കള്ക്കും വളരാന് അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നു. ഇത് കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കില് വിട്ടുമാറാത്ത അലര്ജി, കടുത്ത ആസ്ത്മ, മുഖക്കുരു മറ്റ് ചര്മ്മരോഗങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും.
തലയിണകള് സുരക്ഷിതമായി വൃത്തിയാക്കാനുള്ള വഴികള്
ബേക്കിംഗ് സോഡ പ്രയോഗം: തലയിണയിലെ ദുര്ഗന്ധം മാറ്റാന് അല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ തലയിണയ്ക്ക് മുകളില് വിതറി അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം വാക്വം ക്ലീനര് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്.
തലയണയില് ചെറിയ കറകളുണ്ടെങ്കിലും ബേക്കിങ് സോഡ നല്ലതാണ്. കറയുടെ മുകളില് മാത്രം അല്പം ബേക്കിങ് സോഡ തൂവിക്കൊടുക്കാം. ടിഷ്യു കൊണ്ട് ഒപ്പി സൂര്യപ്രകാശത്തില് ഉണക്കിയെടുക്കാം. കറകള് കളഞ്ഞ ശേഷം തലയിണകള് നല്ല വെയിലത്തിട്ട് പൂര്ണ്ണമായും ഉണക്കണം. ഈര്പ്പം ഒരല്പം പോലും അവശേഷിക്കരുത്, ഇത് വീണ്ടും പൂപ്പല് ഉണ്ടാകാന് കാരണമാകും.
ബേക്കിങ് സോഡയ്ക്ക് പകരം അധികം വീര്യമില്ലാത്ത ഡിജര്ജന്റും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അല്പം വെള്ളത്തില് ഡിറ്റര്ജന്റ് ചേര്ക്കുക. ഇതില് സ്പോഞ്ചോ തുണിയോ മുക്കി കറയുള്ള ഭാഗത്ത് പതുക്കെ തുടയ്ക്കാം.അതിന് ശേഷം ഉണങ്ങിയ തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടര്ച്ച് നല്ല വെയിലുള്ള ഭാഗത്തിട്ട് ഉണക്കാം. ചെറുനാരങ്ങാനീര് വെള്ളത്തില് ചേര്ത്ത് തലയണയില് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതും ഗുണം ചെയ്യും.ALSO READ: മാനസികമായി ഒരിക്കലും തളരാത്തവരുടെ ശീലങ്ങള് ഇവയാണ്