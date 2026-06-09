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  4. Have you ever wondered why plastic chairs have holes in the back
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 9 June 2026 (10:31 IST)

പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ ദ്വാരം ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

chair
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (10:31 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (10:38 IST)
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chair
പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരയുടെ പിന്‍ഭാഗത്തുള്ള ദ്വാരം നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതിന് ഒരു കാരണവുമില്ലെന്ന് നിങ്ങള്‍ കരുതിയിട്ടുണ്ടോ? എന്നാല്‍ അതിനു പിന്നില്‍ ശരിയായ കാരണമുണ്ട്. ഒരു കാരണം കസേരകള്‍ അടുക്കി വയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരകള്‍ അടുക്കി വയ്ക്കുമ്പോള്‍, അവ കസേരകള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു എയര്‍ പോക്കറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് കസേരകള്‍ക്കിടയില്‍ 'സക്ഷന്‍'  ഉണ്ടാകന്നത് തടയുന്നു. ഇതുണ്ടായാല്‍ കസേരകള്‍ വേര്‍പെടുത്താന്‍ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദ്വാരം വായു പുറത്തേക്ക് പോകാന്‍ അനുവദിക്കുന്നു, അതിനാല്‍ കസേരകള്‍ ഒരുമിച്ച് 'പറ്റിനില്‍ക്കുന്നില്ല', എളുപ്പത്തില്‍ വേര്‍പെടുത്താനും കഴിയും.
 
ദ്വാരം നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ പ്രായോഗിക ഉദ്ദേശ്യം എന്തെന്നാല്‍ കസേരകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയില്‍ ചൂടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് അച്ചുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ദ്വാരം ഒരു കസേര പെട്ടിയില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ എളുപ്പത്തില്‍ പുറത്തുവരാന്‍ അനുവദിക്കുന്നു. കൂടാതെ അച്ചില്‍ കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ കസേരകള്‍ പൊട്ടിപ്പോകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. 
 
ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്‍ ഇത്തരത്തിലുള ചെറിയ ദ്വാരം രൂപകല്‍പ്പനയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇങ്ങനെ നിര്‍മ്മിച്ച കസേരകള്‍ പ്രായോഗികവും എളുപ്പത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും, കൂടുതല്‍ കാലം നിലനില്‍ക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതുമാണ്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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