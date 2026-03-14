ശനി, 14 മാര്‍ച്ച് 2026
'യു-ടേണ്‍ അല്ല, സിപിഎം എപ്പോഴും ആചാരങ്ങളെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു'; ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിലെ നിലപാടിനെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി വാസവന്‍

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 14 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:03 IST)
തിരുവനന്തപുരം: 2018 ലെ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിയില്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ദേവസ്വം മന്ത്രി വി.എന്‍. വാസവന്‍. ഈ വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എപ്പോഴും ഭക്തരുടെ പക്ഷത്താണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത് ബിജെപിയുമായി ബന്ധമുള്ള അഭിഭാഷകരാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ശബരിമല പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിലപാട് സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



'ക്ഷേത്ര പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കേണ്ടത് ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളിലെ വിദഗ്ദ്ധര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയാണ്. 2007-ല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ ഇക്കാര്യം സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഭക്തരുടെ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിലപാടാണ് സര്‍ക്കാര്‍ എപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രവേശനത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ല. സിപിഎം ഈ വിഷയത്തില്‍ എപ്പോഴും ഭക്തര്‍ക്കൊപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദനോട് ഞാന്‍ യോജിക്കുന്നു.

പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കരുത്. ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ വിധി സമ്പാദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത് ബിജെപിയാണ്. അവരുടെ അഭിഭാഷകര്‍ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ കൊണ്ടുപോയി വിധി സമ്പാദിച്ചു. കേരളത്തിലെ ബിജെപിയോട് ചായ്വുള്ള ഒരു പത്രം അത് ഒരു ചരിത്ര വിധിയായി എഴുതി. എന്നാല്‍ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിനുശേഷം എല്ലാം മാറി,' വി.എന്‍. വാസവന്‍ പറഞ്ഞു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


