ശ്രീരാമന്റെ ആക്ഷേപം സങ്കടകരം, പുലിക്കളി പണ്ടേ ഇഷ്ടം, 24 ലക്ഷം രൂപ ഇന്നലെ നല്കി : സുരേഷ് ഗോപി
വി കെ ശ്രീരാമന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ചര്ച്ചയായതോടെയാണ് തൃശൂര് എം പി കൂടിയായ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രതികരണം.
പുലിക്കളിക്കെതിരെ നടനും എഴുത്തുക്കാരനുമായ വികെ ശ്രീരാമന് ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചത് സങ്കടകരമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. തൃശൂര് പൂരത്തിനോളം വലിപ്പമുള്ള ജനസഞ്ചയം പുലിക്കളി കാണാനെത്തുന്നത് അത് വൈകൃതമായതുകൊണ്ട് പറയാനാകുമോ എന്നും സുരേഷ് ഗോപി ചോദിച്ചു. മനോരമ ഓണ്ലൈനിനോടായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രതികരണം. വി കെ ശ്രീരാമന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ചര്ച്ചയായതോടെയാണ് തൃശൂര് എം പി കൂടിയായ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രതികരണം.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലിക്കളി സംഘങ്ങള്ക്ക് 24 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറിയെന്നും ഒരു കലാകാരന് എന്ന നിലയില് പുലിക്കളി തനിക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടമാണെന്നും സുരേഷ് ഗൊപി പറഞ്ഞു. പുലിക്കളി ജനങ്ങളുടെ ഉത്സവമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാണ് രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്നപ്പോള് 1 ലക്ഷം രൂപ വീതം സൗത്ത് സോണ് കള്ചറല് സെന്റര് വഴി പുലിക്കളി സംഘങ്ങള്ക്ക് നല്കിയതെന്നും പിന്നീട് ടൂറിസം സഹമന്ത്രിയായപ്പോള് ഈ തുക വര്ധിപ്പിക്കാനായെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
കണ്ടാല് ഓക്കാനം വരുന്ന കലാ വൈകൃതം എന്നായിരുന്നു പുലിക്കളിയെ പറ്റി നടന് വി കെ ശ്രീരാമന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പുരുഷന്മാര്ക്ക് മാറും വയറും വലരുന്നത് വൈകൃതമാണെന്നും ആ വൈകൃതത്തെ കലയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആഭാസമാണ് എന്നതുമായിരുന്നു ശ്രീരാമന് ഫെയ്സ്ബുക്കില് കുറിച്ചത്.