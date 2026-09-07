  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Minister suresh gopi opens paliyekara toll plaza after long traffic block
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (11:30 IST)

ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം നീണ്ട വാഹനങ്ങളുടെ നിര, പാലിയേക്കര ടോൾഗേറ്റ് മുഴുവനും തുറപ്പിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി

ഗതാഗത കുരുക്ക് ഏര്‍പ്പെട്ട പാലിയേക്കര ടോള്‍പ്ലാസ മുഴുവന്‍ തുറപ്പിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ സുരേഷ് ഗോപി.

Suresh Gopi, Paliyekar trol, Trol plaza, Traffic block,Kerala News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (11:27 IST)
google-news
ഗതാഗത കുരുക്ക് ഏര്‍പ്പെട്ട പാലിയേക്കര ടോള്‍പ്ലാസ മുഴുവന്‍ തുറപ്പിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ സുരേഷ് ഗോപി. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് 5.45 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരില്‍ നിന്നും എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് കാറില്‍ യാത്ര ചെയ്യവെയാണ് ടോള്‍ പ്ലാസയില്‍ ഗതാഗതകുരുക്ക് നേരിട്ടത്. വിയ്യൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ പുതിയ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി മടങ്ങുകയായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി. 
 
പാലിയേക്കര ടോള്‍ പ്ലാസയിലെത്തിയപ്പോള്‍ ദേശീയ പാതയില്‍ രൂക്ഷമായ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഒന്നരകിലോമീറ്ററോളം നീണ്ടത്തില്‍ ടോള്‍ പ്ലാസയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ എമര്‍ജന്‍സി ട്രാക്കില്‍ കാര്‍ നിര്‍ത്തി പുറത്തിറങ്ങിയ സുരേഷ് ഗോപിയും പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫും ഗണ്‍മാനും ചേര്‍ന്ന് 12 ടോള്‍ ബൂത്തുകളും തുറന്ന് വാഹനങ്ങള്‍ കടത്തിവിടുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം 10 മിനിറ്റോളം സുരേഷ് ഗോപിയും സംഘവും ടോള്‍ പ്ലാസ തുറന്ന് നല്‍കി വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പോകാനായി സൗകര്യമൊരുക്കി.
 
 വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നേരിട്ടെത്തി താന്‍ ടോള്‍ പ്ലാസയിലെ ഗേറ്റുകള്‍ തുറന്നതെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. വെറും 15 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ റോഡിലെ വലിയ ഗതാഗതകുരുക്ക് പരിഹരിക്കാനായെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. അതേസമയം ടോള്‍പ്ലാസകളിലെ ഗതാഗതകുരുക്കിന് ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെന്നും നിരീക്ഷണ ക്യാമറകള്‍ കളക്ടറുടെ ചേംബറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമെങ്കില്‍ ഗേറ്റുകള്‍ അടിയന്തിരമായി തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഞാൻ ഇവിടില്ല സാർ, ഡൽഹിയിൽ: നേതൃത്വത്തിനോട് നുണ, പാലക്കാട് കെ സി വേണുഗോപാലുമായി ചർച്ച നടത്തി രമ്യാ ഹരിദാസ്

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുപ്പിൽ റോക്കറ്റ് വേഗം കുതിക്കുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് തവണയാണ് സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 3,000 കോടി എന്ന നിലയിൽ കടമെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾരാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം.

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ലമണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ചതിച്ചോ കാലവർഷം? കേരളത്തിന് പൊള്ളുന്നു; വില്ലൻ എൽ-നിനോ

ചതിച്ചോ കാലവർഷം? കേരളത്തിന് പൊള്ളുന്നു; വില്ലൻ എൽ-നിനോകാലവർഷത്തിലും സംസ്ഥാനം കടുത്ത ചൂടിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും താപനില മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരാൻ സാധ്യത.

ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം നീണ്ട വാഹനങ്ങളുടെ നിര, പാലിയേക്കര ടോൾഗേറ്റ് മുഴുവനും തുറപ്പിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി

ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം നീണ്ട വാഹനങ്ങളുടെ നിര, പാലിയേക്കര ടോൾഗേറ്റ് മുഴുവനും തുറപ്പിച്ച് സുരേഷ് ഗോപിഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് 5.45 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരില്‍ നിന്നും എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് കാറില്‍ യാത്ര ചെയ്യവെയാണ് ടോള്‍ പ്ലാസയില്‍ ഗതാഗതകുരുക്ക് നേരിട്ടത്. വിയ്യൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ പുതിയ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി മടങ്ങുകയായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി.

ഞാൻ ഇവിടില്ല സാർ, ഡൽഹിയിൽ: നേതൃത്വത്തിനോട് നുണ, പാലക്കാട് കെ സി വേണുഗോപാലുമായി ചർച്ച നടത്തി രമ്യാ ഹരിദാസ്

ഞാൻ ഇവിടില്ല സാർ, ഡൽഹിയിൽ: നേതൃത്വത്തിനോട് നുണ, പാലക്കാട് കെ സി വേണുഗോപാലുമായി ചർച്ച നടത്തി രമ്യാ ഹരിദാസ്രമ്യ ഹരിദാസും ചിറയിന്‍കീഴിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാക്കളും തമ്മിലുണ്ടായ കയ്യാങ്കളിയില്‍ എം എം ഹസ്സന്‍ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയിയെ അന്വേഷണത്തിനായി കെപിസിസി നിയമിച്ചിരുന്നു. സമിതി രമ്യയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം ചോദിച്ചെങ്കിലും ഡല്‍ഹിയില്‍ പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാന്‍ യാത്ര തിരിക്കുമെന്നാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.

ഹോര്‍മൂസിലെ മൈനുകള്‍ നീക്കിയെന്ന് അമേരിക്ക; അസാധ്യമെന്ന് ഇറാന്‍

ഹോര്‍മൂസിലെ മൈനുകള്‍ നീക്കിയെന്ന് അമേരിക്ക; അസാധ്യമെന്ന് ഇറാന്‍ഏകദേശം 80 ഓളം മൈനുകള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് അമേരിക്കന്‍ സേന മൈനുകള്‍ നീക്ക ദൗത്യ നടത്തിയതെന്ന് പറയുന്നു.

മുതിർന്ന നേതാവ് എം.എം.ഹസനെ കബളിപ്പിച്ച് രമ്യ ഹരിദാസ് !

മുതിർന്ന നേതാവ് എം.എം.ഹസനെ കബളിപ്പിച്ച് രമ്യ ഹരിദാസ് !ചിറയൻകീഴ് പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ കെപിസിസി നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ സമിതിയെ കബളിപ്പിച്ച് എംഎൽഎ രമ്യ ഹരിദാസ്. അടിപിടിയിൽ ഭാഗമായ രമ്യ ഹരിദാസിനോട് അന്വേഷണ സമിതിയുടെ ചുമതലയുള്ള മുൻ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ എം.എം.ഹസൻ നേരിട്ടെത്തി വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ രമ്യ എത്തിയില്ല.