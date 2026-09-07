ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം നീണ്ട വാഹനങ്ങളുടെ നിര, പാലിയേക്കര ടോൾഗേറ്റ് മുഴുവനും തുറപ്പിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി
ഗതാഗത കുരുക്ക് ഏര്പ്പെട്ട പാലിയേക്കര ടോള്പ്ലാസ മുഴുവന് തുറപ്പിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ സുരേഷ് ഗോപി.
ഗതാഗത കുരുക്ക് ഏര്പ്പെട്ട പാലിയേക്കര ടോള്പ്ലാസ മുഴുവന് തുറപ്പിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ സുരേഷ് ഗോപി. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് 5.45 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരില് നിന്നും എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് കാറില് യാത്ര ചെയ്യവെയാണ് ടോള് പ്ലാസയില് ഗതാഗതകുരുക്ക് നേരിട്ടത്. വിയ്യൂര് സെന്ട്രല് ജയിലില് പുതിയ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കി മടങ്ങുകയായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി.
പാലിയേക്കര ടോള് പ്ലാസയിലെത്തിയപ്പോള് ദേശീയ പാതയില് രൂക്ഷമായ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഒന്നരകിലോമീറ്ററോളം നീണ്ടത്തില് ടോള് പ്ലാസയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ എമര്ജന്സി ട്രാക്കില് കാര് നിര്ത്തി പുറത്തിറങ്ങിയ സുരേഷ് ഗോപിയും പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫും ഗണ്മാനും ചേര്ന്ന് 12 ടോള് ബൂത്തുകളും തുറന്ന് വാഹനങ്ങള് കടത്തിവിടുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം 10 മിനിറ്റോളം സുരേഷ് ഗോപിയും സംഘവും ടോള് പ്ലാസ തുറന്ന് നല്കി വാഹനങ്ങള്ക്ക് പോകാനായി സൗകര്യമൊരുക്കി.
വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര കണ്ടതിനെ തുടര്ന്നാണ് നേരിട്ടെത്തി താന് ടോള് പ്ലാസയിലെ ഗേറ്റുകള് തുറന്നതെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. വെറും 15 മിനിറ്റിനുള്ളില് റോഡിലെ വലിയ ഗതാഗതകുരുക്ക് പരിഹരിക്കാനായെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. അതേസമയം ടോള്പ്ലാസകളിലെ ഗതാഗതകുരുക്കിന് ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെന്നും നിരീക്ഷണ ക്യാമറകള് കളക്ടറുടെ ചേംബറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമെങ്കില് ഗേറ്റുകള് അടിയന്തിരമായി തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.