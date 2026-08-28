കേരള സര്ക്കാര് ഭൂമി നല്കിയാല് മാത്രമേ തൃശൂരില് എയിംസ് സാധ്യമാകു: സുരേഷ് ഗോപി
തൃശ്ശൂര്: കേരള സര്ക്കാര് ആവശ്യമായ ഭൂമി നല്കിയാല് മാത്രമേ തൃശ്ശൂരില് എയിംസ് (AIIMS) സ്ഥാപിക്കാന് കഴിയൂ എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു 'ഓള് ഇന്ത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല് സയന്സസ്' (AIIMS) അനുവദിക്കണമെന്ന് കേരള സര്ക്കാര് ദീര്ഘകാലമായി ആവശ്യപ്പെട്ടുവരികയാണ്. ഒരു ചടങ്ങില് സംസാരിക്കവെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിലൊന്നും തൃശൂരില് എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് താന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് തൃശൂരില് അത്തരമൊരു സ്ഥാപനം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്ന്നുവന്നതെന്നും തൃശൂര് എം.പി. കൂടിയായ ഗോപി പറഞ്ഞു.
'എയിംസിനെക്കുറിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടയില് അത്തരമൊരു പ്രസ്താവനയും നടത്തിയിട്ടില്ല. എന്റെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് തൃശൂര് എയിംസിന് അര്ഹമാണെന്ന കാര്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്,' പെട്രോളിയം-പ്രകൃതിവാതക സഹമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തൃശ്ശൂര് ഇതിന് അര്ഹമാണെന്ന അഭിപ്രായത്തെ ഞാനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കേരള സര്ക്കാര് സ്ഥലം നല്കാന് തീരുമാനിച്ചാല് മാത്രമേ തൃശ്ശൂരില് എയിംസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ,' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സ്ഥാപനം തുടങ്ങാന് ആവശ്യമായ ഭൂമി വേണ്ടിവരുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഗോപി മടക്കത്തറ പഞ്ചായത്തില് ഏകദേശം 400 ഏക്കര് സ്ഥലം ലഭ്യമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മണ്ണുത്തിയിലും പോലീസ് അക്കാദമിക്ക് സമീപവും സ്ഥലം ലഭ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുന് സര്ക്കാര് ഇക്കാര്യത്തില് വിമുഖത കാണിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച ഗോപി നിലവിലെ സര്ക്കാര് അത്തരം നിലപാട് സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.