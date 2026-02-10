രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:30 IST)
തിരുവനന്തപുരം കോണ്ഗ്രസില് പൊട്ടിത്തെറി. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് തിരുവനന്തപുരം സീറ്റിനായി മുന് മന്ത്രി കൂടിയായ വി.എസ്.ശിവകുമാര് രംഗത്തിറങ്ങിയതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി. വിജിലന്സ് കേസില് ക്ലീന് ചിറ്റ് കിട്ടിയതിനു പിന്നാലെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാനായി ശിവകുമാര് കരുനീക്കം ആരംഭിച്ചത്.
കെ.മുരളീധരനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാനാര്ഥിയാക്കാന് കോണ്ഗ്രസ് ആലോചിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ശിവകുമാറിന്റെ വരവ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിപ്പിക്കാമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വം മുരളീധരനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് താന് മുന്പ് മത്സരിച്ച തിരുവനന്തപുരം സീറ്റ് വേണമെന്ന നിര്ബന്ധത്തിലാണ് ശിവകുമാര്.
തിരുവനന്തപുരം സീറ്റിനായി ശിവകുമാര് കടുംപിടിത്തം തുടര്ന്നാല് കോണ്ഗ്രസില് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകും. ജില്ലയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു സീറ്റ് നല്കാമെന്ന് ശിവകുമാറിനു കോണ്ഗ്രസ് ഉറപ്പ് നല്കിയേക്കും. അപ്പോഴും മുന് സീറ്റ് വിടാന് ശിവകുമാര് തയ്യാറാകില്ല.