സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 9 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:25 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സോഷ്യല് മീഡിയയില് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഹോട്ടല് ഉടമ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. വിളവൂര്ക്കല് ഏഴാക്കോട് ഗ്രീന് വില്ല ഗാര്ഡന്സ് നടത്തിയിരുന്ന പ്രദീപ് ആണ് മരിച്ചത്. വീഡിയോ ഓണ്ലൈനില് പങ്കുവെച്ചതിന് ശേഷം ഞായറാഴ്ച രാത്രി വീട്ടിലെ കാര് പോര്ച്ചിലെ സീലിംഗ് കൊളുത്തില് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് പ്രദീപ് കണ്ടെത്തി.
കഴിഞ്ഞ എട്ട് വര്ഷമായി തച്ചോട്ടുകാവ് ജംഗ്ഷന് സമീപം ഒരു ഹോട്ടല് നടത്തിവരികയായിരുന്നു പ്രദീപ്. തന്റെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നില് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയും അവരുടെ അമ്മയും തന്റെ ഹോട്ടലിന് എതിര്വശത്ത് പെയിന്റ് വര്ക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരാളുമാണെന്ന് വീഡിയോയില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആദ്യ ഭാര്യയില് നിന്ന് വേര്പിരിഞ്ഞ ശേഷം പ്രദീപ് കുറച്ച് മാസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് പുനര്വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു.ആദ്യ വിവാഹത്തിലെ മകളോടും രണ്ടാം ഭാര്യയോടുമൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. മരിക്കാന് ആഗ്രഹമില്ലെന്നും മരണത്തെ ഭയമുണ്ടെന്നും എന്നാല് മറ്റ് മാര്ഗമില്ലെന്നും പ്രദീപ് വീഡിയോയില് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയുടെ അമ്മ കുടുംബത്തില് പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഒരു അപകടത്തില് കാലിന് ഒടിവ് സംഭവിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസമായി താന് ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെന്നും പ്രദീപ് പറഞ്ഞു. ഈ കാലയളവില് ഭാര്യ തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും താന് ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകള് നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. വീഡിയോയില് പിതാവിനോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും അദ്ദേഹം ക്ഷമ ചോദിച്ചു. തന്റെ ഫോണ് അണ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും അദ്ദേഹം പരാമര്ശിക്കുകയും പണം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പട്ടിക നല്കുകയും ചെയ്തു. മലയിന്കീഴ് പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.