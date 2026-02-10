ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

തൊഴിലാളി ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് തൊഴിലാളികളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാന്‍ റഷ്യ

India- Russia, Putin,India- Russia Summit,Oil import, US Tarif policy,ഇന്ത്യ- റഷ്യ, പുടിൻ, ഇന്ത്യ- റഷ്യ ഉച്ചകോടി, എണ്ണ ഇറക്കുമതി, താരിഫ് പോളിസി
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:27 IST)
ജോലി ചെയ്തു തീര്‍ക്കാന്‍ ആവശ്യത്തിന് ആളുകളുടെ അഭാവം മൂലം റഷ്യ വലിയ തൊഴില്‍ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് തൊഴിലാളികളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാന്‍ റഷ്യ പദ്ധതിയിടുന്നു. നിലവില്‍ റഷ്യയില്‍ കുറഞ്ഞത് 70,000 ഇന്ത്യക്കാരെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഈ കണക്ക് ഇനിയും ഉയരുമെന്നും
ഇന്ത്യയിലെ റഷ്യന്‍ അംബാസഡര്‍ ഡെനിസ് അലിപോവ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ തുറക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവില്‍, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ ധാരാളം ഇന്ത്യക്കാര്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 40,000 തൊഴിലാളികള്‍ റഷ്യയിലേക്ക് പോയേക്കാമെന്ന് റഷ്യയുടെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ബോറിസ് ടിറ്റോവ് ആര്‍ഐഎ നോവോസ്റ്റിയോട് പറഞ്ഞു. 2025 അവസാനത്തോടെ കുറഞ്ഞത് 70,000-80,000 ഇന്ത്യക്കാര്‍ റഷ്യയില്‍ ജോലി ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി റഷ്യയിലെ ഇന്ത്യന്‍ അംബാസഡര്‍ വിനയ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

2025 ഡിസംബറില്‍ റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര്‍ പുടിനും ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :