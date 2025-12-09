സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല് ഒരാളുടെ പേര് ഒന്നിലധികം വോട്ടര്പട്ടികകളിലോ, ഒരു വോട്ടര്പട്ടികയില് തന്നെ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യമോ ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വോട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാന് പാടുള്ളൂ. ഒരാളുടെ പേര് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം
ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില് പോലും അയാള് ഒന്നിലധികം വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. അവര്ക്കെതിരെ കര്ശനനിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് എ. ഷാജഹാന് അറിയിച്ചു.
അതുപോലെ വോട്ടു ചെയ്യാന് ഹാജരാകാത്തവരുടെയും മരണപ്പെട്ടവരുടെയും സ്ഥലത്തില്ലാത്തവരുടെയും വോട്ട് ആള്മാറാട്ടത്തിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നവര് ക്കെതിരെയും കര്ശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അത്തരം കുറ്റക്കാരെ പോലീസിന് കൈമാറുന്നതാണ്. കുറ്റക്കാരന് ഭാരതീയ ന്യായസംഹിതയിലെ 174 വകുപ്പ് പ്രകാരം ഒരു വര്ഷം വരെ തടവുശിക്ഷയ്ക്കും പിഴശിക്ഷയ്ക്കും അര്ഹനാണ്.