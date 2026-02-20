സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Updated:
വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:12 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയില് സ്വര്ണ്ണം മോഷണം പോയ കേസില് ജയില് മോചിതനായ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയില് കൂടുതല് വിവരങ്ങള് പുറത്തുവന്നു. ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ എതിര്ത്തതിനുള്ള പ്രതികാരമാണ് സ്വര്ണ്ണ മോഷണ കേസില് തന്റെ അറസ്റ്റ് എന്ന് തന്ത്രി ആരോപിച്ചു. ശബരിമലയെ എല്ലാ ദിവസവും തുറന്നിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള സര്ക്കാരിന്റെ നീക്കം താന് തടഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അറസ്റ്റ് തനിക്കെതിരായ പ്രതികാര നടപടിയാണെന്നാണ് തന്ത്രിയുടെ പ്രധാന വാദം. ഭരണകക്ഷിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന് ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ശബരിമലയില് സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചതായും താന് അവരെ തടഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളില് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടല് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 'സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാന് ശ്രമങ്ങള് നടന്നപ്പോള് പൂജകള് നിര്ത്തുമെന്നും അത് ക്ഷേത്രത്തില് നിന്ന് പുറത്തുവരുമെന്നും ഞാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ശബരിമലയെ എല്ലാ ദിവസവും തുറക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാക്കാന് സര്ക്കാര് പദ്ധതിയിട്ടു. ആ ശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടു.
പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങള് ഇവയാണ്,' തന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ജാമ്യാപേക്ഷയില് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരെയും തന്ത്രി ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിച്ചു. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് താനാണെന്ന് വരുത്തിത്തീര്ക്കാന് അന്വേഷണ സംഘം ചില കാര്യങ്ങള് മറച്ചുവെച്ചതായും ജാമ്യാപേക്ഷയില് ആരോപിച്ചു.