സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:10 IST)
കൊല്ലം: ശബരിമലയില് സ്വര്ണ്ണം മോഷ്ടിച്ച കേസില് അറസ്റ്റിലായ മുന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റും സിപിഎം നേതാവുമായ എ പത്മകുമാറിന് ഒരു കേസില് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. വാതില്പാളി കേസില് കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് നിയമപ്രകാരമുള്ള ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചിട്ടില്ല. ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹ ഷീറ്റ് കേസില് പത്മകുമാര് നിലവില് റിമാന്ഡിലാണ്. ഈ കേസില് ജാമ്യം ലഭിച്ചാല് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ജയില് മോചിതനാകൂ.
വാതില് ചട്ടക്കൂട് കേസില് 90 ദിവസത്തെ റിമാന്ഡ് പൂര്ത്തിയായതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പത്മകുമാര് ജാമ്യാപേക്ഷ സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. അപേക്ഷയില് ഇന്നലെ കൊല്ലം കോടതിയില് വാദം പൂര്ത്തിയായി. ശബരിമല സ്വര്ണ്ണ മോഷണ കേസില് നവംബര് 20 നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പത്മകുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വാതില് ചട്ടക്കൂട് കേസിലാണ് ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയും മറ്റുള്ളവരും നേരത്തെ സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി ജാമ്യത്തില് ജയില് മോചിതരായിരുന്നു.
ദേവസ്വം ബോര്ഡിലെ മുന് അംഗങ്ങള് പത്മകുമാറിനെതിരെ മൊഴി നല്കിയിരുന്നു. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് അംഗം കെ പി ശങ്കര്ദാസ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമര്പ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷ വിജിലന്സ് കോടതി പരിഗണിക്കും.