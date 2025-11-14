വെട്ടുകാട് തിരുനാള്‍: ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രാദേശിക അവധി

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
വെട്ടുകാട് മാദ്രെ ദേവൂസ് ദേവാലയത്തിലെ തിരുനാള് പ്രമാണിച്ച് 14ന് തിരുവനന്തപുരം, നെയ്യാറ്റിന്കര താലൂക്കുകളിലെ എല്ലാ സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ജില്ലാ കളക്ടര് പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാട്ടാക്കട താലൂക്കില് ഉള്പ്പെടുന്ന അമ്പൂരി, വാഴച്ചാല്, കള്ളിക്കാട്, ഒറ്റശേഖരമംഗലം, കീഴാറ്റൂര്, കുളത്തുമ്മല്, മാറനല്ലൂര്, മലയിന്കീഴ്, വിളവൂര്ക്കല്, വിളപ്പില് എന്നീ വില്ലേജ് പരിധിയില് വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും സര്ക്കാര് ഓഫീസുകള്ക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും.
മുന് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമുള്ള പൊതുപരീക്ഷകള്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടികള്ക്കായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യേഗസ്ഥര് ജോലികള് പൂര്ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.