നവരാത്രി: സെപ്റ്റംബര്‍ 30 ന് പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

2025 -ലെ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി (പൂജവയ്പ്) സംസ്ഥാനത്തെ സര്ക്കാര്, അര്ദ്ധസര്ക്കാര്, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും, സംസ്ഥാനത്ത് നെഗോഷ്യബിള് ഇന്സ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും, പ്രൊഫഷണല് കോളേജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ദുര്ഗ്ഗാഷ്ടമി ദിവസമായ സെപ്റ്റംബര് 30 ചൊവ്വാഴ്ച പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഈ ദിവസം നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനാല് നിയമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്
ചുമതല കൃത്യമായി നിര്വ്വഹിക്കേണ്ടതും, ഇക്കാര്യം ഓഫീസ് മേധാവികള് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.