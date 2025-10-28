സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 28 ഒക്ടോബര് 2025 (08:35 IST)
മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സാഹചര്യത്തില് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. തൃശൂരില് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 7 ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. മോന്ത ചുഴലിക്കാറ്റ് നീങ്ങുന്നതോടെ കേരളത്തില് മഴയുടെ ശക്തി കുറയും. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട് ഉള്ളത്. അതേസമയം കേരളതീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിനും വിലക്കുണ്ട്.
തൃശ്ശൂര് ജില്ലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ജില്ലാ കളക്ടര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജില്ലയില് കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. മുന്കരുതല് നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളേജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുമാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാല് റസിഡന്ഷ്യല് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിനിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകള്ക്കും അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കില്ല.
അടുത്ത 3 മണിക്കൂറില് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് (ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് : അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂര് മാത്രം) ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.