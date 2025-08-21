പരാതിക്കാരി എന്റെ മകളെപ്പോലെയാണ്; എത്ര വലിയ ആളായാലും നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് വിഡി സതീശന്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
യുവ നടി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളില് കോണ്ഗ്രസ് ശക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന് പറഞ്ഞു. എന്റെ മകളായി കരുതപ്പെടുന്ന പെണ്കുട്ടിയാണ് പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അയാളുടെ മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഹുലിനെതിരെ ഉയര്ന്ന ആരോപണങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കുകയായിരുന്നു സതീശന്.
പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് ഏതെങ്കിലും നേതാവിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങള് ഉയര്ന്നാല് അത് ഗൗരവമായി അന്വേഷിക്കും. മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കും. ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല. യുവ നടിയില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന് ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവര് എന്റെ മകളെപ്പോലെയാണ്. നേതാവ് എത്ര വലിയ ആളായാലും നടപടിയെടുക്കും. ഞാന് മുന്കൈയെടുത്ത് നടപടിയെടുക്കും. പാര്ട്ടിയില് മുമ്പ് ഒരു പരാതിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആരോപണങ്ങള് ഇന്നലെയാണ് പുറത്തുവന്നത്. ആരും എന്നോട് വ്യക്തിപരമായി പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എന്നെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കില് നടപടിയെടുക്കുമായിരുന്നു. ഊഹിച്ചാല് ഒന്നും ചെയ്യാന് കഴിയില്ല. രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടിയിലുള്ളവര്ക്കെതിരെ നിരവധി ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു. ഗുരുതരമായ പരാതികള് വരുമ്പോള് ഞങ്ങള് അന്വേഷിക്കും. ഞങ്ങള് ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങള് ചെയ്യും. എന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു പെണ്കുട്ടിയാണ് പരാതി നല്കിയത്.
രാഷ്ട്രീയത്തിലെ എല്ലാ യുവാക്കളെയും ഞാന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവര് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താല് അന്വേഷണം നടത്തും. രാഹുല് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണ്. ഞാന് അവളുടെ അച്ഛനെപ്പോലെയാണെന്ന് നടി ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പാര്ട്ടി പ്രതികളെ കേള്ക്കും. നിരവധി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്ന് അവര്ക്കെതിരെ സൈബര് ആക്രമണങ്ങള് നടക്കുന്നുണ്ട്, എന്ന് സതീശന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.