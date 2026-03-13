സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 13 മാര്ച്ച് 2026 (12:54 IST)
പശ്ചിമേഷ്യന് യുദ്ധം 14-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള് ഇസ്രായേല് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളില് മുന്നിര ഇറാനിയന് ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞര് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ആക്രമണങ്ങളില് കൊല്ലപ്പെട്ടവരില് നിരവധി പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് സംസാരിച്ച ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഇറാന്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായ മൊജ്തബ ഖമേനിയെയും നെതന്യാഹു വിമര്ശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ 'റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡുകളുടെ പാവ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും നേതാവിന് പൊതുവേദികളില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാന് കഴിയില്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇറാനിയന് സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷന് വ്യാഴാഴ്ച ഖമേനിയില് നിന്നുള്ളതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന സംപ്രേഷണം ചെയ്തതിന് മണിക്കൂറുകള്ക്ക് ശേഷമാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള് വന്നത്.
നെതന്യാഹു ബ്രീഫിംഗിനിടെ ഇറാനിയന് പൊതുജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഇറാന് 'സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള പുതിയ പാത'ക്കുള്ള നിമിഷം അടുത്തുവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേല് ഇറാനിയന് ജനതയ്ക്കൊപ്പം നില്ക്കുന്നുവെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.