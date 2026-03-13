വെള്ളി, 13 മാര്‍ച്ച് 2026
27 ഇന്ത്യന്‍ എണ്ണ കപ്പലുകള്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു; മൂന്ന് ഇന്ത്യന്‍ നാവികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Strait of Hormuz, Israel- Iran war, Middle east, Oil price
সিআর রবিচন্দ্রন| Last Modified വെള്ളി, 13 മാര്‍ച്ച് 2026 (19:39 IST)
27 ഇന്ത്യന്‍ എണ്ണ കപ്പലുകള്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരാണ് ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഒരു ഇന്ത്യന്‍ എണ്ണ കപ്പലിന് മാത്രമാണ് നിലവില്‍ സംഘര്‍ഷ മേഖല കടക്കാനായത്. അതേസമയം സംഘര്‍ഷത്തില്‍ മൂന്ന് ഇന്ത്യന്‍ നാവികര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമായെന്നും ഒരാളെ കാണാതായെന്നും ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

നിലവിലെ 700ലധികം നാവികരാണ് 27 കപ്പലുകളിലായി സംഘര്‍ഷ മേഖലയില്‍ തുടരുന്നത്. അതേസമയം പശ്ചിമേഷ്യന്‍ യുദ്ധം 14-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ ഇസ്രായേല്‍ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളില്‍ മുന്‍നിര ഇറാനിയന്‍ ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ആക്രമണങ്ങളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ നിരവധി പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിച്ച ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇറാന്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായ മൊജ്തബ ഖമേനിയെയും നെതന്യാഹു വിമര്‍ശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ 'റെവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡുകളുടെ പാവ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും നേതാവിന് പൊതുവേദികളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇറാനിയന്‍ സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷന്‍ വ്യാഴാഴ്ച ഖമേനിയില്‍ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന സംപ്രേഷണം ചെയ്തതിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വന്നത്.


