വിഴിഞ്ഞത്തെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ച 2 പേർ മരിച്ചു, ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെന്ന് സംശയം, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:26 IST)
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിഴിഞ്ഞത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളായ രണ്ടുപേര് മരിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നില് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെന്ന് സംശയം. റഷീദാ ബീവി, മരുമകന് ഷാജി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞത്തെ ഒരു ഹോട്ടലില് നിന്നും ഇവരടങ്ങിയ കുടുംബം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു. ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ 6 പേരില് 4 പേര്ക്കാണ് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടത്.
ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഛര്ദ്ദി ഉള്പ്പെടെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങള് പ്രകടമായതിനെ തുടര്ന്ന് ഇവരെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രണ്ടുപേര് ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരിക്കുകയായിരുന്നു.മക്കള് സുരക്ഷിതരാണെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി 9 മണിയോടെയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങള് വിഴിഞ്ഞത്തെ ഹോട്ടലിലെത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. മരണകാരണം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി മൃതദേഹങ്ങള് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനായി മെഡിക്കല് കോളേജ് മോര്ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.
ഭക്ഷ്യവിഷബാധയാണോ മരണകാരണമെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാഫലങ്ങള് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂവെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
ഹോട്ടല് മുന്കരുതല് നടപടിയായി അടച്ചുപൂട്ടി . ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് സാമ്പിളുകള് ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കും