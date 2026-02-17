ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026
തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു, ശബരിമല യുവതീപ്രവേശന വിഷയത്തിൽ കരുതലോടെ സർക്കാർ, എന്ത് നിലപാടെടുക്കും?

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:29 IST)
ശബരിമലയിലെ യുവതീപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്‍ജികള്‍ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒന്‍പതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഏപ്രില്‍ 7 മുതല്‍ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ വിഷയത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാനാവാതെ സര്‍ക്കാര്‍. നേരത്തെ യുവതി പ്രവേശനത്തെ ശക്തമായി അനുകൂലിച്ച് നിലപാടെടുത്ത സര്‍ക്കാര്‍ തിരെഞ്ഞെടുപ്പെടുത്ത സമയത്ത് അതിന് തയ്യാറായേക്കില്ലെന്ന സൂചനയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതിയില്‍ കാണാനായത്.


യുവതീപ്രവേശന വിഷയത്തില്‍ 'അതെ' എന്നോ 'അല്ല' എന്നോ ഉള്ള ലളിതമായ മറുപടി നല്‍കാനാവില്ലെന്നും, സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ഭരണഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ ഇതില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് നിയമമന്ത്രി പി. രാജീവ് വ്യക്തമാക്കിയത്. വിശ്വാസികളുടെ താത്പര്യങ്ങള്‍ കൂടി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിലപാടായിരിക്കും സര്‍ക്കാര്‍ എടുക്കുക എന്നാണ് സൂചന. നിയമസഭ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ വിഷയം രാഷ്ട്രീയമായി തിരിച്ചടിയാകും എന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ഈ നിലപാട് മാറ്റം. മാര്‍ച്ച് 14നകമാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡും ഉള്‍പ്പടെ മുഴുവന്‍ കക്ഷികളും സുപ്രീം കോടതിയില്‍ നിലപാട് അറിയിക്കേണ്ടത്.

ശബരിമല ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ 9 അംഗ ബെഞ്ച് ബാദം കേള്‍ക്കുന്നതിന്റെ സമയക്രമവും മറ്റും നിശ്ചയിക്കാനാണ് തിങ്കളാഴ്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗബെഞ്ച് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. യുവതീപ്രവേശന വിധിക്കെതിരെ പുനപരിശോധന ഹര്‍ജി നല്‍കിയ ശബരിമല തന്ത്രി ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കക്ഷികള്‍ക്കായി കൃഷ്ണകുമാര്‍ സിങ്ങിനെയും മറുഭാഗത്തിനായി ശാശ്വതി സിങ്ങിനെയും നോഡല്‍ അഭിഭാഷകരാക്കുകയാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അറിയിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനും ഇവരില്‍ ഒരാളുടെ ഭാഗത്ത് നില്‍ക്കേണ്ട അവസ്ഥയായി.


തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വര്‍ഷം കൂടിയായതിനാല്‍, 2018-ലെ വിധി നടപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ തിരിച്ചടികള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഈ നിലപാടുമാറ്റം എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.ഒന്‍പതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഏപ്രില്‍ 7 മുതല്‍ കേസില്‍ വാദം കേള്‍ക്കാനിരിക്കെ, മാര്‍ച്ച് 14-നകം രേഖാമൂലമുള്ള വാദങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ വിശ്വാസികളെ കൂടി തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിഷ്‌കരിച്ച സത്യവാങ്മൂലം സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കാനാണ് സാധ്യത.



