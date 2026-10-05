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  4. Bengal to Bring Laws Against 'Love Jihad' and 'Land Jihad', Implement UCC in 6 Months: CM Suvendu Adhikari
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 5 October 2026 (17:26 IST)

ബിജെപിയുടെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടായി പശ്ചിമബംഗാൾ: 6 മാസത്തിനകം ലവ് ജിഹാദ്, ലാൻഡ് ജിഹാദ് വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (16:03 IST)
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പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനകം ഏകസിവില്‍ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും 'ലവ് ജിഹാദ്', 'ലാന്റ് ജിഹാദ്', നിര്‍ബന്ധിത മതപരിവര്‍ത്തനം എന്നിവയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത നിയമങ്ങള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി. മുന്‍ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് (VHP) പ്രസിഡന്റ് അശോക് സിംഗാളിന്റെ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷച്ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതൃക പിന്തുടര്‍ന്നായിരിക്കും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും യുസിസി പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുത്തുകയെന്നും സുവേന്ദു അധികാരി വ്യക്തമാക്കി.
 
പശ്ചിമബംഗാളില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ കരട് യുസിസി ബില്‍ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാനായി മുന്‍ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന പ്രകാശ് ദേശായിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഉന്നതതല സമിതിയെ ഇതിനോടകം നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളില്‍ നിന്ന് മാത്രമാകും പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയെന്നും എന്നാല്‍  ഭാരതീയ സംസ്‌കാരം, സനാതന പാരമ്പര്യം, മഠങ്ങള്‍, ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള യാതൊരു കടന്നുകയറ്റവും അനുവദിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 2 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 1000 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് കൂറ്റന്‍ സ്പിരിച്വല്‍ ടൂറിസം സര്‍ക്യൂട്ട് പണിയുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 
ബംഗാളിന്റെ തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നും അതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹിന്ദുക്കളുടെ വികാരങ്ങളെ വൃണപ്പെടുത്തുന്നതും സംസ്‌കാരത്തെ അപമാനിക്കുന്നതുമെല്ലാമാണെന്നും സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ഏറെക്കാലം ജനങ്ങള്‍ സഹിച്ചെന്നും എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ ജനങ്ങള്‍ തന്നെ പ്രതികരിച്ചെന്നും സുവേന്ദു അധികാരി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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