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  4. Yeman govt launches military campaign against houthis
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 5 October 2026 (16:40 IST)

കീഴടങ്ങിയാൽ പൊതുമാപ്പ് നൽകാം,ഹൂതികളോട് യെമൻ പ്രസിഡൻ്റ് റഷാദ് അൽ അലിമി

യെമനില്‍ ഹൂതി വിമതര്‍ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ പ്രദേശങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണം തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ സൈനിക നീക്കമാരംഭിച്ച് യെമന്‍ ഭരണകൂടം.

Yeman Govt, Military campaign, Houthis, Rashad al alimi
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (15:43 IST)
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യെമനില്‍ ഹൂതി വിമതര്‍ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ പ്രദേശങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണം തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ സൈനിക നീക്കമാരംഭിച്ച് യെമന്‍ ഭരണകൂടം. സൗദി അറേബ്യയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് യെമന്റെ നീക്കം. ഹൂതി ഭീകരരില്‍ നിന്നും രാജ്യത്തെ തിരിച്ചുപിടിക്കും വരെയും ശക്തമായ സൈനികനടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് യെമന്‍ പ്രസിഡന്റ് റഷാദ് അല്‍ അലിമി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പിന്നാലെ ഹൂതികള്‍ ആയുധം താഴെവെയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യവുമായി സൈനിക വക്താവും രംഗത്തെത്തി.
 
2014 മുതല്‍ രാജ്യതലസ്ഥാനമായ സനാ അടക്കം വടക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ ഭാഗത്തെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഹൂതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇറാന്റെ സഹായത്താല്‍ ഹൂതികള്‍ തങ്ങളുടെ ആയുധശേഖരമെല്ലാം ആധുനികവത്കരിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പല്‍ ഗതാഗതത്തിന്റെ പ്രധാനപാതയായ ബാബ് അല്‍ മന്ദബ് കടലിടുക്കിനോട് ഏകദേശം 150 കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന ചെങ്കടല്‍ തീരപ്രദേശവും ഹൂതികള്‍ പിടിച്ചടക്കിയിരുന്നു. അന്തരാഷ്ട്ര വ്യാപാരമേഖലയ്ക്ക് തന്നെ വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് ഹൂതികളുടെ ഈ മുന്നേറ്റം.
 
 യെമന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ താല്‍ക്കാലിക തലസ്ഥാനമായ അദനെയും തന്ത്രപ്രധാന നഗരമായ തായിസിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന വിതരണപാതയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ഹൂതികള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. തായിസ് നഗരത്തെ പൂര്‍ണമായും ഒറ്റപ്പെടുത്താന്‍ ഹൂതികള്‍ക്കായിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യമാണ് സൈനിക പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. സമാധാനത്തിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഹൂതികള്‍ ഇല്ലാതാക്കിയതായി യമന്‍ പ്രസിഡന്റ് റഷാദ് അല്‍ അലിമി വ്യക്തമാക്കി. ഹൂതികളുടെ സൈനിക താവളങ്ങളില്‍ നിന്നും വിതരണ പാതകളില്‍ നിന്നും ജനങ്ങള്‍ ഒഴിഞ്ഞുമാറണമെന്നും പ്രസിഡന്റ് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങുന്ന ഹൂതികള്‍ക്ക് പൊതുമാപ്പ് നല്‍കുമെന്നും റഷാദ് അല്‍ അലിമി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 
 അതേസമയം യെമന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ സൗദി സഖ്യസേന 50 ഓളം വ്യോമാക്രമണങ്ങള്‍ ഹൂതികള്‍ക്കെതിരെ നടത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി റിയാദിലെ സൗദി അരാംകോ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ബാലിസ്റ്റിക് , ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയതായി ഹൂതികള്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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