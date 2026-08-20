പുരുഷൻമാർക്ക് മാറും വയറും വളരുന്നത് രൂപ വൈകൃതം; പുലികളിക്കെതിരെ വി.കെ.ശ്രീരാമൻ
Pulikali - VK Sreeraman
പുലികളിക്കെതിരെ നടനും എഴുത്തുകാരനുമായ വി.കെ.ശ്രീരാമൻ. പുരുഷന്മാർക്ക് മാറും വയറും വളരുന്നത് രൂപ വൈകൃതമാണെന്ന് തൃശൂർക്കാരൻ കൂടിയായ ശ്രീരാമൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ എഴുതി.
വി.കെ.ശ്രീരാമന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്
പുരുഷന്മാർക്ക് മാറും വയറും വളരുന്നത് രൂപ വൈകൃതമാണ്. ആ വൈകൃതത്തെ കലയ്ക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് ആഭാസവും. ലോകത്തൊരിടത്തും കണ്ടാൽ ഓക്കാനം വരുന്ന ഇത്തരം ഒരു കലാ വൈകൃതം ഉണ്ടാവില്ല.
ഇത് ഒരു ഭാരതീയ കലയാണെന്നും നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ 'ശാർദൂലവിക്രീഡിതം ' എന്ന് ഈ കുംഭകുലുക്കിക്കളിയെപ്പറ്റി പരാമർശമുണ്ടെന്നുമാണ് സുബ്രൻസാമി പറയുന്നത്. അതാണൊരാശ്വാസം.
ഓണവും പുലികളിയും
തൃശൂരിൽ ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പുലികളി അരങ്ങേറുന്നത്. നാലാം ഓണ ദിവസം തൃശൂർ സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ പുലികൾ ഇറങ്ങും. ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകളാണ് പുലികളി കാണാൻ നഗരത്തിൽ എത്തുക. Also Read: 'നീയൊരു സിക്സ് അടിക്ക്, ഞാൻ ഐപിഎലിൽ കളിപ്പിക്കാം'; ജയ്സ്വാളിന്റെ സ്ലെഡ്ജിങ്ങിന് പിന്നാലെ വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ശ്രീലങ്കൻ താരം (വീഡിയോ)