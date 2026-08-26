ഇത്തവണ സപ്ലൈകോയിൽ എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കുറവ് ആളുകൾ
Supplyco - Onam Sale
സപ്ലൈകോ ഓണം വിൽപ്പന കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് സർക്കാർ. ഈ വർഷം 40 ലക്ഷം പേരാണ് സപ്ലൈകോയിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനെത്തിയത്. 422.17 കോടിയുടെ ഓണവിൽപ്പന നടന്നെന്നും സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നു.
അതേസമയം സപ്ലൈകോയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എത്തിയവരേക്കാൾ കുറവാണ് ഇത്തവണ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓണം സീസണിൽ 57 ലക്ഷത്തോളം പേർ സപ്ലൈകോയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു.
സബ്സിഡി സാധനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 180 കോടിയായിരുന്നത് 121 കോടിയായി കുറഞ്ഞെന്ന് മുൻ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി.ആർ.അനിൽ പറഞ്ഞു. ഇത്തവണ റേഷൻ വിതരണവും താളംതെറ്റിയെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്ത് റേഷൻ വിതരണം 86.77 ശതമാനമായിരുന്നത് ഇത്തവണ 70.72 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. മുൻവർഷം 82,55,441 കുടുംബം റേഷൻവിഹിതം കൈപ്പറ്റി. ഇത്തവണ തിങ്കൾ വൈകിട്ട് വരെ 67,80,518 കുടുംബങ്ങളേ റേഷൻവിഹിതം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ.