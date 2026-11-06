'ഞാൻ എന്തിനാണ് മന്ത്രിയായിരിക്കുന്നത്'; സതീശൻ നടപ്പിലാക്കുന്നത് വകുപ്പ് മന്ത്രി എതിർത്ത കരാർ, അതൃപ്തി അറിയിക്കാൻ സണ്ണി ജോസഫ്
VD Satheesan and Sunny Joseph
വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് എതിർപ്പ് അറിയിച്ച കരാർ ആണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ നടപ്പിലാക്കാൻ നോക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ജിഎൻഎ വൈദ്യുതി കരാർ സംസ്ഥാനത്ത് നഷ്ടമാണെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ സണ്ണി ജോസഫിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല.
സണ്ണി ജോസഫിന് കടുത്ത അതൃപ്തി
ജി.എൻ.എ കരാറിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് അധിക ബാധ്യതയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കെ.എസ്.ഇ.ബി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സണ്ണി ജോസഫ് അതിനെ എതിർത്തത്. മുഖ്യമന്ത്രിയേയും തന്റെ അഭിപ്രായം അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സണ്ണി ജോസഫിനെ സതീശൻ തള്ളി.
വൈദ്യുതി വകുപ്പിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശന്റെ കൈകടത്തലിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ്. ജിഎൻഎ കരാറിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴുള്ള പ്രതികരണം ഈ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കുന്നതാണ്. ' അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ വേറെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും ഇല്ല,' എന്നാണ് വിവാദത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പ്രതികരണം.
ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കും
കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയാണ് സണ്ണി ജോസഫ്. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി തനിക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ലെന്ന അതൃപ്തി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. സതീശൻ മറ്റു വകുപ്പുകളിലും കൈ കടത്തുകയാണ്. ഇതിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർക്കും അതൃപ്തിയുണ്ട്. സതീശന്റെ അമിത അധികാരത്തിനെതിരെ എഐസിസി നേതൃത്വത്തെ പരാതി അറിയിക്കാനാണ് സണ്ണി ജോസഫ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം എഐസിസി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയെയും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ സണ്ണി ജോസഫ് അറിയിക്കും. Also Read: പരീക്ഷ നിരീക്ഷകനായി കെ.എസ്.യു നേതാവ്, ഇതേ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥി; സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗമാക്കി സീറ്റും കൊടുത്തു !